Arrenca la campanya «Mirades de Manresa» per refermar el compromís de la ciutat amb els Drets Humans

La Campanya Justícia Global. Mirades des de Manresa agafa el relleu a la Manresa Rebel per a posar el "termòmetre" als Drets Humans. El pròxim 10 de desembre se celebra el Dia Internacional dels Drets Humans, coincidint amb la data en què l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal de Drets Humans, el 1948.

La campanya l'han explicat avui en detall el regidor de Cooperació i Nova Ciutadania, Jamaa Mbarki; Asmaa Khaled, vicepresidenta d'Integració i Concòrdia, de Síria; Isabel Villena, voluntària del grup local de la Fundació Vicente Ferrer; i Anna Cayuela de l'Espai Creatiu Expressió Visual i Drets Humans. Per part de la Casa Flors Sirera s'ha comptat amb Rosa de Paz, coordinadora del Programa de Cooperació i Bernat Marré, dinamitzador.

El regidor Jamaa Mbarki ha donant la benvinguda a la resta de ponents i ha mostrat la seva satisfacció per celebrar l'efemèride, "l'Ajuntament de Manresa i el Consell de Solidaritat, han planificat un seguit d'activitats per tal de generar consciència i reflexionar sobre els desequilibris a escala global i veure quin paper hi juga la ciutadania en la situació actual, tant a nivell personal com col·lectiu", ha manifestat Mbarki que ha convidat a tota la ciutadania "a visitar l'espai expositiu, efímer, situat al tram del Passeig, davant del Teatre Kursaal, que consisteixen en una sèrie de plafons que copsen els drets humans des de les "Mirades de Manresa".

Per la seva banda, Isabel Villena ha destacat l'acte de celebració dels 50 anys de la Fundació Vicente Ferrer en el qual "tothom està convidat a gaudir de la filmació La felicitat segons Vicente Ferrer i el debat posterior amb Lancy Dodem, el primer infant apadrinat per aquesta ONGD, pionera en vetllar pels nens i nenes de l'Índia".

Al seu torn, d'Asmaa Khaled, vicepresidenta d'Integració i Concòrdia, de Síria, que és la primera entitat formada per persones refugiades constituïda a Manresa. Khaled ha posat en relleu que "hem organitzat el primer Dinar per la Pau, per tal que veïns i veïnes de la ciutat puguem compartir un espai on podrem fruir de la riquesa cultural, la tradició, la música, la festa i l'alegria d'un poble que té molt a oferir i és molt més que un conflicte armat".

Després, Anna Cayuela ha explicat els detalls del treball que han realitzat al voltant dels drets humans en de l'Espai Creatiu Expressió Visual i Drets Humans, coordinat per Oriol Segon.

I, finalment, Rosa de Paz i Bernat Marré, de Casa Flors Sirera, han ressaltat els actes organitzats pel Consell Municipal de Solidaritat com la taula rodona amb Arcadi Oliveres, la presentació de l'ONGD Animal Save i han posat l'accent en la campanya de consum conscient en el marc de les festes nadalenques, les accions de reciclatge de joguines de la Comunitat de Sant'Egidio, "fent una aposta per millorar les actituds quotidianes i el model de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, que no és assistencial sinó que es basa en polítiques d'entesa, i formació, i educació, ha reblat la tècnica de Cooperació municipal.

Consum conscient, testimonis directes, acolliment i activisme social

El programa manté alguns dels objectius de les campanyes anteriors com donar visibilitat a les ONGD de la ciutat i aportar experiències que es poden incloure a la vida quotidiana. En un moment social sensible, amb moltes situacions de vulnerabilitat tant a la ciutat com en l'àmbit internacional, i a les portes de Nadal, la campanya vol donar força a projectes basats en el consum conscient, els testimonis directes, l'acollida de persones refugiades i l'activisme social.

Amb aquesta finalitat es combinen activitats que ja han funcionat els darrers anys amb noves iniciatives que cerquen crear espais de convivència i intercanvi amb persones que han arribat a Manresa en processos de refugi o fruit de no poder cobrir les seves necessitats més bàsiques. Una de les propostes potents d'aquesta edició és el primer Dinar per la Pau que donarà a conèixer la cultura de Síria.

Així mateix, testimonis de persones vingudes del Kurdistan, Mèxic, Colòmbia, Síria, Índia, explicaran la realitat d'aquests pobles amb la voluntat d'aprendre de les seves experiències de resistència i autoorganització. També s'aprofundirà en temàtiques com el canvi climàtic, el comerç just, la banca ètica, la no violència i el consum conscient, en general.

Taula rodona amb Arcadi Oliveres

L'acte central de la campanya serà una taula rodona amb Arcadi Oliveres que "posarà el termòmetre" als drets humans des de la seva llarga experiència com a economista i activista social. La trobada, conduïda per la periodista Aina Font, serà el mateix dia 10 de desembre coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans i tindrà lloc a les 19.30 h a la Plana de l'Om i en la qual també es comptarà amb testimonis de persones que han patit en primera persona persecució pel seu treball en defensa dels drets humans: el mexicà Mario Luna i la colombiana Milena Florez, ambdós han hagut de ser protegits des del Programa Català de protecció de defensors i defensores dels Drets Humans.

La campanya inclou la presentació de dues entitats noves: Manresa Animal Save i Integració i Concòrdia (autoorganització de persones refugiades de Síria), així com la celebració dels 50 anys de treball de la Fundació Vicente Ferrer.

Programa d'activitats

Dimarts 10 de desembre a les 19.30 h

Taula-rodona: Termòmetre als drets humans.

Amb Arcadi Oliveres i testimonis de defensores de DDHH a Colòmbia i Mèxic.

Lloc: Auditori de la Plana de l'Om

Organitza: Consell M de Solidaritat.

Divendres 13 de desembre a les 19 h

Presentació de l'entitat Manresa Animal Save

L'impacte de la indústria agroalimentària en les relacions nord-sud, amb Silvia Cano i Queralt Baraut.

Lloc: Centre Cultural el Casino.

Organitza: Manresa Animal Save.

Dissabte 14 de desembre a les 19 h

50 anys de la Fundació Vicente Ferrer!

Cinefòrum La felicitat segons Vicente Ferrer amb debat posterior amb Lancy Dodem

Lloc: Auditori de la Plana de l'Om

Organitza: Fundació Vicente Ferrer

Fira-Mercat de la Rejoguina!

Venda de Joguines reutilitzades en benefici a projecte socials a l'Àfrica

Lloc: Plaça Sant Domènec

Organitza: Comunitat de Sant'Egidio

Diumenge 15 de desembre a les13 h

1r Dinar per la Pau, Síria una cultura per descobrir.

Valors, cultura, música, gastronomia... per conèixer la població que ha vingut de Síria.

Lloc: Als Barlins.

Més informació a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera.

Organitza: Integració i Concòrdia i Consell M de Solidaritat

Dissabte 14 i diumenge 15 de desembre

Coneix el comerç just a la Fira de Santa Llúcia.

Tast de Cafè Manresa per conèixer el comerç just.

Organitza: Associaició Josep M. Cunill pel comerç just i Consell M de Solidaritat.

Dimarts 17 de desembre a les 19.30 h

Cinefòrum: Els fils del tauler. Desarmament i Pau.

Propostes concretes sobre consum conscient des de la perspectiva de la banca ètica.

Lloc: Auditori de la Plana de l'Om

Organització: Fiare, Centre Delàs , Cineclub i Consell M. de Solidaritat.

Dissabte 21 de desembre de 11 a 14h

Canvis social i estils de consum: Vine al mercat!

Taller de circ amb l'Associació de circ LaCrica per a públic familiar.

Punt informatiu sobre consum conscient, tast de Cafè Manresa i vermut amb Esther Vivas: opcions per a un consum crític.

Lloc: Mercat Puigmercadal

Organitza: Consell Municipal de Solidaritat i Casa Flors Sirera