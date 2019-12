A Manresa encara no rutllen tots els llums de Nadal pendents, inclòs el ninot gegant

L'enllumenat nadalenc a Manresa ha tornat a donar problemes. Dissabte a la tarda, quan se'n va fer l'encesa, no van funcionar els elements que depenen de l'Ajuntament, llevat de l'arbre de la Plana de l'Om. Diumenge ja van funcionar tots, però abans-d'ahir el cub de la plaça de la Creu va quedar apagat, i ahir encara no anava. Sí que rutllaven el floc de neu de la Bonavista, l'arbre de la rotonda del Pont Vell i el de la plaça Major. La gran estrella d'aquestes festes, el ninot de gel gegant de Crist Rei, que, segons l'Ajuntament, havia de quedar instal·lat dilluns –no es va posar abans perquè hi havia la fira i la tómbola– i ahir s'havia d'encendre, no està ni muntat.

El ninot de neu de 8 metres d'alçada i 6 de diàmetre de Crist Rei rellevarà el cub vermell que l'any passat va tenir tant èxit a la cèntrica plaça manresana. L'Ajuntament informava ahir que «és previst muntar-lo aquesta setmana». Se n'encarrega l'empresa igualadina Icnolux, que l'any passat ja va tenir problemes amb diverses associacions de comerciants perquè no va complir. Enguany, n'hi ha que no hi han confiat; d'altres li han donat una nova oportunitat, tenint en compte que els llums que posa són molt originals i bonics.



Alguns punts pendents

Li ha donat una nova oportunitat l'Associació de Comerciants del carrer de Sobrerroca, plaça Major, carrer Sant Miquel i voltants. A diferència de l'any passat, enguany ha tingut els llums quan tocava, però no estan col·locats al 100%. Segons fonts de l'ens comercial, falta un punt de llum al carrer de Santa Llúcia, a la plaça Major, al Joc de la Pilota, als Arcs de Santa Llúcia i a la Baixada de la Seu; i tres al carrer de Sant Miquel. Enguany, al Centre Històric no només s'estrena amb il·luminació la renovada Baixada dels Drets. També el carrer de Sant Andreu, que tradicionalment no en tenia.

En altres vials també hi ha algun punt de llum comptat pendent d'acabar de posar. És el cas de carrer d'Urgell, on, igual que al Jaume I i el de la Mel, hi ha unes campanes que hi fan molt goig. En canvi, a l'Alfons XII, que ja és un vial sense gaire encís pel que fa a l'enllumenat habitual, hi ha unes tires vermelles (igual que a la Baixada dels Drets i a la plaça del Carme) que hi donen una ambientació especialment pobra.

Al Sant Miquel i Sobrerroca hi ha els acolorits llums que l'any passat eren al carrer Nou, que enguany té unes esferes molt vistoses. Entre d'altres vials, a la plaça Gispert i al carrer de Vilanova hi ha cubs de colors i, al segon tram del passeig de Pere III, repeteixen les tires de leds blanques envoltant les branques dels arbres.

L'encesa funciona de quarts de 6 de la tarda a quarts d'11 de la nit.