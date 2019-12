Un pastisser manresà triomfa amb els turrons independentistes «Tsunami» i «CDR»

El pastisser Joan Ramon Perarnau, responsable de la Pastisseria Perarnau de Manresa, ha creat dos torrons de caire independentista, el CDR i el Tsunami, que han superat totes les expectatives.

Arran de la bona acceptació, de les 80 unitats que s'havien calculat per a cadascun, tenen previst doblar-ne la producció però «no esperen poder servir a tothom». Perarnau explica que, cada dia, diverses persones s'acosten a la pastisseria demanant per aquests productes, fins i tot han rebut una trucada des d'Anglaterra per saber què havien de fer per poder adquirir-los.

El torró dedicat al moviment independentista Tsunami està fet de gianduja (avellana, sucre i xocolata), ametlla laminada fregida i un toc de sal. El torró va acompanyat d'una etiqueta especificant els següents ingredients: no violència, organització nacional, la força de la gent, un QR operatiu, telegram, un pessic de rauxa i molt de seny.

El torró CDR és de trufa de gerds amb tocs de gingebre i una base de torró de Xixona. L'etiqueta especifica que estan fets de: «1 urna, milions de paperetes, escoles i centres cívics, 2000 contenidors rostits, uns quants pneumàtics, 4 pedrots o adoquins, llevar-se ben d'hora, 1 xic de tossuderia i ganes de col·lectiu».

No és la primera vegada que Perarnau s'inspira en la temàtica independentista a l'hora de crear alguns dels seus productes: llaços grocs, estelades, torró de la república... tenen un racó a la seva pastisseria perquè «és fidel als seus ideals».