Eduard Torras va ser un dels impulsors del grup d'usuaris que va seguir de prop i va criticar el funcionament del bus exprés entre Manresa i Barcelona. Torras es mostra satisfet per la reducció de les tarifes de cara a les persones que utilitzen el transport urbà en el seu dia a dia. «Ens estalviarem 40 euros. És una rebaixa que crec que ens ajudarà molt perquè cap cotxe et fa anar cada dia a Barcelona i tornar per 113 euros». Tot i això, el manresà reclama que hi hagi altres millores en el transport urbà a part dels preus. «La baixada de preu està bé, però s'han de millorar altres coses. Pel que fa als autobusos, la Generalitat hauria d'obrir l'aixeta i facilitar més horaris perquè els busos facin viatges amb més freqüència», explica Torras, que afegeix que la pujada de preu de l'antiga T-10 li sembla «coherent» perquè el que es pretén és potenciar i afavorir els usuaris que utilitzen el transport urbà cada dia.