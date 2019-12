Una cinquantena de persones anònimes seran la imatge de la Manresa turística

«Que guapos que hem quedat». Va ser una de les frases que més es van sentir ahir al capvespre a l'Espai Manresa 1522 després de la projecció de fotografies que serviran per promocionar el turisme a Manresa. Els protagonistes són una cinquantena de manresans i manresanes, de totes les edats i alçades, que es van presentar voluntàries per prestar la seva imatge. Ahir van poder veure per primera vegada el resultat en un acte pensat especialment per a ells.

Manresa Turisme va fer una crida el mes de setembre passat per trobar figurants per a les seves campanyes per promocionar el turisme a la ciutat. Es van rebre més de 120 sol·licituds i se'n van acabar seleccionant una cinquantena per garantir la diversitat. Tots van passar pels objectius de la fotògrafa Mercè Rial en un projecte que, segons va dir ahir ella mateixa, pretenia que les imatges transmetessin vida.

Això s'ha aconseguit donant més protagonisme a les persones que van fer de model que no pas al patrimoni de la ciutat. El que es pretenia des d'un primer moment és «que es vegi el patrimoni però sobretot les persones que el viuen. Prima més la part humana que la patrimonial» per donar el missatge que Manresa «és una ciutat d'acollida», van explicar el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda, i la coordinadora de Turisme Manresa, Sònia Martín.

A les imatges per promoure el turisme a Manresa hi apareix la Seu, la Cova, el Pont Vell, el Passeig o el carrer del Balç, entre altres, però sobretot molta gent.

A l'acte, el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, van agrair la tasca dels figurants voluntaris. Calmet va assegurar que Turisme és una aposta ferma de l'equip de govern perquè Manresa «té prou recursos per competir en aquest univers global que és el turisme». Junyent va cloure l'acte destacant la resposta que va tenir la crida a participar en la iniciativa i l'autenticitat que suposa que gent real prengui part en la difusió de la ciutat.

Teresa Arnau és una d'elles. Se'n va assabentar per una amiga i «vaig pensar: per què no? Així ajudo a que es vegi la nostra ciutat». Es va engrescar en aquesta «experiència nova» i confessa que en alguns moments va passar nervis «però va estar molt bé». Ahir el resultat de les sessions la van satisfer, igual que a tothom.

La iniciativa té anècdota. La primera sessió de fotos prevista pel setembre es va haver de suspendre per la pluja. La segona també. A la tercera va ser possible. I ahir, en la projecció, a fora diluviava.