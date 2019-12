L'Ajuntament de Manresa activa al límit la recollida de fulles al carrer

La tardor s'ha fet més evident que mai aquests dies amb els carrers de Manresa plens de fulles caigudes dels arbres, especialment al passeig de Pere III, amb una catifa que cobreix tant la zona central per als vianants com les calçades laterals per on circulen els vehicles.

L'Ajuntament de Manresa ha comunicat que avui posarà en marxa el pla de recollida de fulles, és a dir, un document elaborat per l'empresa que gestiona el servei de neteja, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), creat especialment per a les èpoques en què la fulla caduca cau i omple la via pública.

Josep Antoni Fernández, delegat del comitè d'empresa de FCC i membre de la CGT, assegura que la companyia va presentar ja fa un parell de setmanes el pla, que no es podia activar sense el vistiplau municipal.

L'Ajuntament, consultat per aquest diari, ha assegurat que la recollida començarà avui pel fet que les darreres hores la pluja i el vent ha fet que se n'acumulin moltes a la via pública.

El pla consisteix que els efectius es dediquen majoritàriament a la recollida de fulles durant aquests dies. Segons el consistori, la majoria fan la feina d'escombrar manualment, però si els treballadors no donen l'abast, ho notifiquen i s'hi afegeixen equips mecanitzats amb bufador i aspiradora.

Segons Fernández, l'empresa elabora cada any un pla per a la recollida de fulles coincidint amb aquestes dates, que no pot activar-se sense l'aprovació de l'Ajuntament. Com que el departament tècnic de neteja fins ahir encara no havia activat el pla, Fomento no podia engegar l'actuació que havia de permetre eliminar els milers de fulles caigudes.

Les fulles molles, un perill



Per part de la CGT, Fernández recordava a aquest diari que les fulles molles –a causa de la pluja que va caure ahir des de primera hora del matí– són un perill, perquè poden provocar relliscades i caigudes. Per això, insistia, no veia normal que el consistori encara no hagués aprovat el document que permet la retirada de les fulles de la via pública.

L'any passat, a final de novembre, una pluja intensa també va provocar la caiguda d'una gran quantitat de fulles dels arbres a Manresa, fet que va portar l'Ajuntament a posar en marxa un pla especial de recollida de fulles a través del qual es van destinar cinc equips exclusivament a la tasca de recollida.

Tot i així, com que els arbres de fulla caduca continuen perdent-ne ràpidament, sovint se'n torna a acumular una gran quantitat en poques hores. Per aquest motiu, el dispositiu especial es va mantenir durant uns dies. I el mateix es farà en aquesta ocasió.