Els usuaris del bus van pujar el 22% el cap de setmana de la Fira de Sant Andreu

L'Ajuntament de Manresa va posar en marxa el cap de setmana passat una campanya per incentivar l'ús del transport públic, amb un reforç del servei, la promoció de bitllet senzill a un euro i el manteniment del servei pel carrer d'Àngel Guimerà, diumenge.

La xifra d'usuaris del bus va créixer el 22% respecte el mateix cap de setmana de l'any anterior i es va doblar la venda de bitllets senzills. D'altra banda, després de l'experiència d'aquesta fira, l'Ajuntament estudiarà, de cara a esdeveniments futurs, la millor fórmula per fer compatibles els diversos usos al carrer Guimerà (parades, comerç obert i bus urbà).

Amb un total de més de 7.000 viatgers, 1.280 més que l'any anterior, durant el cap de setmana de la Fira de Sant Andreu el nombre de viatgers del bus urbà es va incrementar un 22% sobre el mateix cap de setmana de l'any anterior.

La xifra d'usuaris el dissabte 30 de novembre es va incrementar un 17%, respecte el mateix dissabte de l'any anterior, mentre que el diumenge va pujar un 39% sobre el mateix diumenge del 2018, en què també es va reforçar el servei.

La línia que més va créixer de viatgers va ser la L1, que passant per Guimerà es va incrementar el 58% respecte l'any anterior, quan es va desviar el seu servei habitual. Totes les línies van tenir increments durant el cap de setmana. Destaca la línia 6 de festius, amb un 27%, i la perimetral amb un 35% d'increment el diumenge i un 25% comptant tot el cap de setmana.

Pel que fa a la promoció del bitllet senzill a 1 euro, el resultat ha millorat respecte la mateixa campanya que es va fer durant la setmana de la mobilitat, en què ja es va fer una valoració positiva. En aquest cas, el dissabte es va incrementar un 94% la venda de bitllet senzill respecte l'any anterior, i el diumenge un 166%, més del doble d'usuaris que l'any anterior sense la promoció.

També destaca l'increment en l'ús de la T-10, la targeta més utilitzada per l'usuari habitual, que surt a un preu de 0,81 euros el bitllet i es pot comprar a tots els punts de venda adherits (estancs, llibreries, ...). El dissabte es va incrementar un 3% el seu us i el diumenge un 26%.

L'objectiu del dispositiu de mobilitat habilitat era contribuir a la descongestió progressiva de vehicle privat del centre de la ciutat, i la promoció de l'ús del transport públic com a mitjà més pràctic i sostenible.

D'altra banda, pel que fa a l'ús del carrer Guimerà compartit entre els vianants, parades d'artesans i el transport públic, l'Ajuntament estudiarà, de cara a futures ocasions, el sistema més adient per fer compatibles tots aquests usos, tenint en compte les dades i les valoracions de totes les parts implicades en la Fira de Sant Andreu d'aquest any.

Val a dir que tots els busos que van circular per Guimerà són híbrids, per tant redueixen emissions acústiques i de contaminants, a banda de ser considerats com a molt confortables per als usuaris del servei.



Promoció per incentivar el bus urbà

Durant el cap de setmana es va posar en marxa la promoció per incentivar l'ús del transport urbà que es va realitzar amb molt èxit a la Setmana Europea de la Mobilitat d'enguany. Des de dissabte i fins al 6 de gener del 2020, el preu del bitllet senzill serà d'1 euro.

D'altra banda, per tal de millorar la mobilitat a la ciutat els dies de la Fira de Sant Andreu, 30 de novembre i 1 de desembre, es van fer reforços de diferents línies del bus urbà: tant dissabte com diumenge el servei de la línia 1 va connectar la zona dels Trullols (fira d'atraccions) amb el centre de la ciutat cada 15 minuts, i també es va reforçar la línia 8-Perimetral, que també connecta els Trullols amb el centre, amb freqüències de 30 minuts. El servei de diumenge es va completar amb les línies habituals de festius 6 i 7 que donen cobertura a molts barris de la ciutat amb freqüències de 60 minuts.

A banda de reforçar el servei i com a novetat d'aquest any, el diumenge de fira es va restringir el trànsit de vehicle privat al Passeig de Pere III a partir del carrer Primer de Maig, deixant pas exclusiu al bus urbà fins a les parades de Plaça Espanya i Guimerà. Amb aquesta mesura, no es van fer desviaments del transport públic urbà en aquesta data, per tal de fomentar el seu ús i facilitar l'accés a totes les parades