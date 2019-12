Les botigues La Moda i Ell i Ella abaixen la persiana després de dècades d'història

Imma Freixas i Jaume Vilaseca són al capdavant de la merceria La Moda de Manresa, un dels negocis històrics de la ciutat, des de l'1 de gener del 1979. «La botiga té més de 100 anys. Quan nosaltres vam agafar-la ja es deia La Moda», recorda Freixas. La Moda abaixarà la persiana el 31 de desembre d'enguany per jubilació. Segons Freixas, per a un petit negoci familiar com el seu la campanya de Nadal sempre ha estat «molt important», ja que «és un mes en què dupliquem les vendes».

Mentre que Freixas i Vilaseca han decidit posar en les mans de la immobiliària el futur del local, Montse Reig, propietària de la botiga de roba Ell i Ella, traspassarà el negoci a Anna Viladrich, una clienta amb experiència laboral en el sector de la distribució de roba al detall. Reig, que es jubila, tancarà el proper 15 de març després de 36 anys al capdavant de la botiga. Viladrich la reobrirà l'1 d'abril «reformada i ampliada». Un de les novetats, segons Viladrich, és que hi haurà més productes de marroquineria.