Un bus amb goteres fa el trajecte entre Manresa i la UAB

Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que dimecres feien el recorregut amb autobús cap a Manresa van haver de conviure amb dues goteres que hi havia al sostre del vehicle, a la part que toca a les finestres, per les quals entrava sense parar aigua de la pluja. Regió7 va tenir accés a unes imatges que mostraven la incidència. Consultada per aquest diari, l'empresa que gestiona el servei, Sagalés, va explicar que el vehicle va realitzar dimecres tres trajectes d'anada i tornada entre la universitat i la capital del Bages i ahir al matí un altre servei «sense que ningú alertés el conductor que hi havia degotalls». Un cop detectada l'avaria, ahir al matí, es va portar el bus a reparar.