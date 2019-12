Dues botigues menys en un espai castigat

? La zona objecte de seguiment té en aquests moments un 62% de comerç obert i un 38% de tancat. Amb relació al recompte anterior hi ha un baix comercial més sense activitat tant a la zona de Sobrerroca, plaça Major, Arcs de Santa Llúcia, Baixada del Pòpul, Baixada de la Seu i Codinella com a la zona de Sant Miquel, Sabateria, Sant Pere i Beates. On la situació està pitjor és al Joc de la Pilota, plaça Drets i Serarols, amb 3 comerços oberts de 14.