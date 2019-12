Els espanyols gastaran 255 euros de mitjana per Nadal

? Els espanyols gastaran una mitjana de 255 euros en regals per Nadal, segons Elogia, agència digital especialitzada en màrqueting digital. La meitat invertiran més de 200 euros a comprar regals, mentre que el 31% gastarà entre 100 euros i 200 euros i, el 35%, entre 200 euros i 500 euros. El 40% dels espanyols reconeix que ja ha comprat els seus regals durant el Black Friday, mentre que el 42% ho farà al desembre i el 8% esperarà a última hora. «S'accentuen tendències com l'avançament de les compres nadalenques al Black Friday i la importància de tenir una experiència integrada on i offline», afirma el director d'Elogia Espanya, Álvaro Gómez.