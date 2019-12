Una jornada d'Althaia va analitzar els límits de la cirurgia de la columna

Sant Benet de Bages va acollir la XII Reunió de Columna, un fòrum de reflexió i debat que va tenir la participació d'una vuitantena de professionals del més alt nivell de tot l'Estat en la cirurgia de la columna vertebral.

Els límits de la cirurgia de la columna, el paper que pot tenir la cirurgia preventiva en la patologia, així com la problemàtica que generen les fractures de la columna vertebral van ser els temes centrals que es van parlar i discutir en les jornades, organitzades per la Unitat de Columna del servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de la Fundació Althaia juntament amb el servei de Neurocirurgia de Mútua de Terrassa.

Es van abordar les fractures cervicals, així com també les toràciques i lumbars, així com la pseudoartrosi, que es produeix quan hi ha una fractura òssia mal consolidada i, en conseqüència, no es pot curar sense una intervenció quirúrgica.

La trobada va tenir la intervenció de 36 ponents. La inauguració va anar a càrrec de Valentí Ju-nyent, alcalde de Manresa i president del Patronat de la Fundació Althaia; Ignasi Carrasco, director Assistencial; i Núria Selga, traumatòloga i codirectora de la Reunió de Columna.