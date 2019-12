Manresa obre la mirada cap al món

Reflexionar sobre els desequilibris que hi ha al món i veure quin paper hi juguem com a ciutadans és l'objectiu de la campanya «Justícia Global. Mirades de Manresa», presentada aquesta setmana i que tindrà lloc del 3 al 23 de desembre amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, que se celebra dimarts vinent, dia 10, coincidint amb la data en què l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans, el 1948.

L'Ajuntament de Manresa i el Consell de Solidaritat han programat diverses activitats amb la col·laboració d'entitats de la ciutat, entre les quals en destaquen dues que s'han creat recentment: Manresa Animal Save, que es presentarà el divendres 13 de desembre a les 7 de la tarda a l'auditori de la Plana de l'Om amb una xer-rada sobre l'impacte de la indústria agroalimentària en les relacions nord-sud; i Integració i Concòrdia, la primera entitat formada per persones refugiades de Síria a Manresa, que ha organitzat el primer Dinar per la Pau el diumenge 15 de desembre a la 1 del migdia als Barlins, en el qual es vol «ensenyar que Síria és més que guerra i pobresa», va explicar Asmaa Khaled, vicepresidenta de l'entitat, en la presentació de la jornada que es va fer aquest dimecres al teatre Kursaal.

El regidor de Cooperació i Nova Ciutadania, Jamaa Mbarki, va explicar els detalls del cicle –que pren el relleu a la campanya «Manresa Rebel» estrenada l'any passat– juntament amb Khaled, Isabel Villena (voluntària de la Fundació Vicente Ferrer, que celebra el 50è aniversari amb un acte a Manresa el dissabte 14), Anna Cayuela (de l'Espai Creatiu Expressió Visual i Drets Humans), i Bernat Marré i Rosa de Paz (dinamitzador i coordinadora de la Casa Flors Sirera).

Cadascun d'ells va aportar informació sobre els actes que organitza l'entitat a la qual estan vinculats (vegeu desglossat). De Paz va sintetitzar que es vol «construir una mirada cap al sud» per tal de «millorar el món des de Manresa» a través d'un model de cooperació basat en l'educació per la pau i fomentant també «actituds conscients per anar per la vida».



Debat amb Arcadi Oliveres

L'acte central serà una taula rodona amb l'economista i activista social Arcadi Oliveres. Conduïda per la periodista Aina Font, es farà el mateix 10 de desembre a 2/4 de 8 del vespre a l'auditori de la Plana de l'Om. Hi participaran també dues persones que han estat perseguides pel seu treball en defensa dels drets humans: el mexicà Mario Luna i la colombiana Milena Florez. Tots dos han hagut de ser protegits des del Programa català de protecció de defensors i defensores dels Drets Humans.

A banda dels principals actes, fins al 20 de desembre es podrà visitar l'exposició itinerant Mirades sobre els drets humans al tram del passeig Pere III que hi ha des de Crist Rei fins al Kursaal. La formen tres mostres: Living on the edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d'Europa, de l'Institut Català Internacional per la Pau; mostra dels treballs fotogràfics de l'Espai Creatiu d'Expressió Visual sobre Drets Humans, coordinada pel fotògraf manresà Oriol Segon; i La Cooperació, explicada pel Consell Municipal de Solidaritat.

La Fundació Vicente Ferrer també porta a Manresa, amb motiu dels 50 anys de l'entitat, l'exposició Els drets de les dones a l'Índia, que es podrà veure del 17 al 23 de desembre a l'Espai Plana de l'Om.