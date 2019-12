Onze anys reivindicant una línia pública de microbús

A banda de les dades del recompte, l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants afegeix al document una reflexió sobre les necessitats que des del seu punt de vista té el comerç del sector, que ja fa 11 anys que reivindica una línia de transport públic en microbús.

L'entitat afirma que «ara més que mai convé de manera urgent posar en marxa una línia nova de microbús que travessi la nostra zona i que uneixi diferents punts de la ciutat amb el Centre Històric, amb el punt de sortida i arribada a la Santa Cova de Manresa».



L'única sense transport públic

Assegura que «l'única zona per on no passa el bus és el Centre Històric».

Des del seu punt de vista, «seria el moment que l'Administració municipal ajudés a portar visitants, turistes i gent d'altres barris a la nostra zona». «Fa 11 anys que demanem un microbús», reblen en la instància.

Els comerciants associats mantenen la reivindicació del pàrquing subterrani del Milcentenari en el primer lloc del rànquing.

Consideren que beneficiaria a veïns, comerciants i clients. «Ara, ens estalviaria els problemes que hi ha per la construcció a la plaça Milcentenari del camp de futbol, que ha eliminat el pàrquing interior per als veïns i la nostra part exterior, i pel pàrquing del Centre Històric, que està saturat de vehicles», afirmen.

L'associació explica que té tiquets per aparcar a la zona blava del carrer de la Dama «i esperem que es renovi el conveni de Forum per als vals gratuïts d'aparcament d'una hora als pàrquings del Centre Històric i del mercat de Puigmercadal».



Pàrquing a l'Anònima

També esperen que «es pugui habilitar a l'exterior de l'Anònima un aparcament a preus assequibles mentre no s'edifiqui i es construeixi el pàrquing subterrani i els pisos», i que així clients, comerciants i veïns puguin aprofitar aquest espai, atès el greu problema d'aparcament que té aquesta part del Centre Històric.

Altres demandes que expressen són millorar la senyalització a l'interior del Centre Històric, modificar l'ordenança de terrasses en aquest àmbit, més presència a peu de la Policia Local i promocionar la rehabilitació dels pisos que no estiguin en condicions, així com les façanes.

Proposen que es faciliti a les botigues que ho sol·licitin l'arranjament de la façana de l'establiment sense cap més obligació d'arranjar el conjunt de la façana. I que se cerquin fórmules d'ajudar els propietaris perquè arreglin els pisos, «seria la solució definitiva per obrir altre cop totes les botigues que s'han perdut».