Torna a tancar més comerç del que obre al sector de Sobrerroca i voltants

El darrer recompte de botigues 0bertes i tancades que realitza l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants reflecteix que en els darrers sis mesos al sector van obrir tres nous comerços i en van tancar cinc.

És el primer saldo negatiu després de 2 anys de més botigues obertes que tancades.

Cal recordar que del maig del 2012 al mateix mes del 2017, els recomptes van ser negatius o mostraven que en el període analitzat havien deixat de funcionar el mateix nombre d'establiments que el que havia iniciat activitat.

Amb aquesta dinàmica s'havia passat de 114 comerços oberts al sector el maig del 2012 a 89 cinc anys després.

Percentualment va suposar passar de tenir el 73% de baixos comercials en funcionament a només el 57%.

Del maig del 2017 al maig del 2019, durant 2 anys, l'activitat comercial va tenir una revifada i es va passar de 89 establiments amb activitat, el 57%, al 98, 63%.

Ara torna el saldo negatiu i del maig al novembre d'enguany s'ha passat de 98 a 96 botigues obertes i de 57 a 59 de tancades.

L'estadística que realitzarà l'associació d'aquí a sis mesos donarà indicacions de si ha estat una punxada aïllada enmig d'una tendència a l'augment de l'activitat comercial o si les notícies dolentes tenen continuïtat i s'obre un nou període de recessió.

Divuit botigues menys



La instància amb la qual l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants informa cada mig any el govern municipal del resultat del recompte afirma que si el maig de l'any 2012 «teníem 114 botigues obertes als nostres carrers, actualment en són 96».

«El resultat després de 15 semestres és de 18 comerços més tancats» que fa set anys i mig.

L'entitat presidida per Josep Tobeña espera que «sigui un resultat que no tingui continuïtat i puguem remuntar el pròxim semestre i tornar als resultats positius».

Segons es fa constar en la instància, «aquest any hem augmentat el nombre de socis, per això som optimistes de poder capgirar la situació».

Més associats



El fet que hi hagi menys botigues obertes però més socis a l'entitat –ha passat de seixanta a seixanta-dos– és perquè hi ha comerciants del sector que no estaven associats i han decidit fer el pas.

Fa set anys i mig que l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants compta cada sis mesos les botigues obertes i tancades d'aquest sector del Barri Antic de Manresa.

Es va començar a fer perquè hi havia preocupació a causa de la fallida de comerços que no podien mantenir l'activitat pels efectes de l'impacte de la crisi econòmica.

No anaven desencaminats i fins al maig del 2017 a cada nou recompte hi havia noves baixes. També hi havia altes, però les notícies dolentes superaven les positives.