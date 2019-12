El bus urbà va a més i enguany superarà els 2,2 milions de passatgers a Manresa

La utilització del bus urbà de Manresa va a l'alça i la previsió és que acabi l'any superant els 2,2 milions de viatgers.

L'any passat van fer servir el transport públic de la ciutat 2.043.825 passatgers, un 6,3% més que el 2017.

Enguany, el creixement fins al mes d'octubre era del 8%.

Amb dades comptabilitzades dels primers deu mesos de l'any, per línies continua destacant especialment la línia 8 (Perimetral-estacions), amb el 37% del total de viatgers, que ja arriba als 700.000 viatgers, amb un increment acumulat de l'11,3%.

La línia 1, que uneix barris com la Balconada, Cal Gravat i Sagrada Família amb el centre de la ciutat, ja supera els 475.000 viatgers (amb un increment del 5,6%), i la línia 2, que uneix barris com la Parada-Carretera de Santpedor i el Poble Nou amb el centre (amb un 5% d'augment), arriba als 360.000 viatgers.

Sempre segons les dades aportades per la regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, la resta de línies, d'altres barris de la ciutat on hi ha menys població, també tenen uns increments molt significatius.

En concret la línia 3, que uneix els barris de la Mion i Plaça Catalunya amb el centre, voreja els 100.000 viatgers, amb un increment del 5%; la línia 4, que uneix els barris de la Font dels Capellans, Escodines i Valldaura amb el centre (ampliada l'any passat fins al Congost a les tardes), ja supera els 123.000 viatgers, amb un increment de l'11%; i la línia 5, que uneix els barris de Sant Pau, Guix- Pujada Roja i Viladordis amb el centre, ampliada l'any passat al polígon industrial dels Dolors, supera els 38.000 viatgers, amb un increment del 20%.

El mes d'octubre es van transportar més de 215.000 viatgers, i es van superar 7 dies els 9.000 viatgers.



El rècord: 2.246.000 usuaris

Fins ara, el rècord d'utilització del bus urbà de Manresa van ser els 2.246.557 viatgers de l'any 2008. Ara caldrà estar amatent a les xifres definitives d'enguany per veure si se supera o no aquesta quantitat.

Després d'un increment progressiu d'usuaris fins arribar a la xifra rècord del 2008, l'impacte de la crisi va fer baixar el nombre de passatgers fins als 1.673.736 del 2014.

El bus urbà de Manresa va aconseguir dues xifres rècord l'any passat: el nombre més elevat de quilòmetres recorreguts i la recaptació per venda de bitllets.

Mai fins al 2018 el transport públic de la ciutat havia arribat a cobrir 751.382 quilòmetres en un any. Un altre rècord va ser el dels diners aconseguits amb la venda de bitllets: 1.229.213 euros, una xifra que duplicava la que s'ingressava al principi de segle.