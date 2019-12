Comerç i oposició insten l'ajuntament a implicar-se més a fer lluir Manresa per Nadal

Flocs de neu el 2018, tires vermelles el 2017, tires blanques als arbres el 2016, estrelles el 2015... La il·luminació nadalenca del car-rer d'Àngel Guimerà de Manresa ha estat diferent cada any, però mai fins aquestes festes no havia guarnit només les entrades de les botigues que l'han pagat. Atès que és el carrer de Manresa que la majoria assenyala primer a l'hora de parlar d'un vial comercial, la imatge és decebedora. Cal més implicació i lideratge de l'Ajuntament, en aquest carrer i en la resta del rovell comercial de la ciutat? Amb matisos, tant els partits a l'oposició (PSC, Fem Manresa i Ciutadans) del govern manresà (ERC-Junts per Manresa) com els ens comercials del Centre Històric consultats per aquest diari han respost afirmativament.

Un dels punts on es nota més la problemàtica de la il·luminació és el sector on conflueixen Crist Rei (encara sense el ninot gegant), el primer tram del Passeig i els de Guimerà sense ornamentació a banda i banda. El resultat: foscor.

En general, les associacions de comerciants consideren que l'ajuda que els dona l'Ajuntament és del tot insuficient. Es tracta de 10.000 euros a repartir entre els deu ens comercials que l'han sol·licitat, que surten a uns mil per cap. Una ajuda que els representa a l'entorn del 20% de la despesa total, malgrat que hi ha casos que és menys i d'altres més.

Montserrat Abadal, de l'Associació de Comerciants d'Urgell, considera que aquesta «donació», que «és per a tot l'any i no arriba al 20%» del cost de la il·luminació, en el seu cas, «és riure's de nosaltres». Per a Tània Infante, presidenta de la UBIC Manresa, «la partida és ajustada». Jordi Morera, de l'Associació de Comerciants Born-la Plana, creu que «el problema és que hi hauria d'haver ajudes tot l'any per fer coses».

Sobre el tema Guimerà, Infante opina que «si hi ha algun espai o zona on es fa complicat que les coses puguin ser ideals, seria bo un acompanyament o suport».

Posar en crisi

Felip González, portaveu del PSC, fa notar que els 10.000 euros són una ajuda que fa anys que no es mou i que el model actual consisteix bàsicament que «l'Ajuntament subvenciona els comerciants per carrers i ells s'espavilen. És un model que potser ha arribat l'hora de posar en crisi». A això hi afegeix que «no tots [els comerços] mostren interès per col·laborar, sobretot les franquícies» i que «fa un parell d'anys que els complements que fa l'Ajuntament per iniciativa pròpia han resultat un pèl fallits... com a mínim, en una part del calendari festiu». En l'encesa de dissabte passat, només estava a punt un dels quatre elements. Per tot plegat, «sembla lògic que, tan bon punt acabi la campanya de Nadal, es faci un debat entre les parts implicades per veure en quina línia seria possible millorar la imatge de la ciutat a un cost que sigui raonable».

Qüestió de prioritats

González valora que «a l'administració local mai no hi ha prou diners per a totes les necessitats socials i moltes, si no les executa l'Ajuntament, no les executaria ningú. I, tanmateix, també és més que lògic que una part del pressupost municipal es dediqui a promoció de l'activitat econòmica de la ciutat, perquè també és responsabilitat municipal generar vent a favor de l'activitat econòmica». Andrés Rojo, portaveu de Ciutadans, hi coincideix. «Hi ha moltes necessitats socials que són més importants, però cal tenir en compte que el comerç genera riquesa i que la il·luminació és un suport a aquest comerç». Al seu partit, diu, «tenim clar que caldria pressupostar una partida més gran per il·luminar Manresa d'una forma més adequada».

Quant al debat que proposa González, «pensem que no ha de ser després de les festes sinó que quan ho hem de tractar és en els pressupostos que discutirem en el proper ple», dijous vinent. De totes maneres, si el debat «s'obre després de les festes, també estarem encantats de participar-hi».

La visió de la portaveu de Fem Manresa, Roser Alegre, és molt diferent. Ells prescindirien dels llums de Nadal perquè «el que acaben fent és afavorir una època encara més hiperconsumista que la resta de l'any» i perquè, «davant l'emergència climàtica, hi ha una despesa d'energia que seria prescindible». Per tant, «si els comerciants volen tenir llums, que s'ho paguin ells hauria de ser la norma». Dit això, no combrega amb «aquest desentendre's de l'Ajuntament» en el sentit de donar una ajuda i que les associacions s'espavilin, sinó que considera que hauria de «donar directrius o establir un criteri més enllà del que pugui fer cada associació de comerciants» i, en casos com el de Guimerà, «ser més propositius».

La llei d'APEU

Per a Neus Uró, de l'Associació de Comerciants del carrer d'Àngel Guimerà, i Infante, els problemes que hi ha hagut enguany a Guimerà s'acabaran quan el Parlament aprovi la llei d'APEU ( Àrees de Promoció Econòmica i Urbana), que, explica Infante, suposarà que «quan es fa un projecte sobre qüestions que es volen desenvolupar en un àmbit concret, ningú se'n podrà despenjar. Els comerços i locals en planta baixa n'hauran de formar part fent-hi una aportació d'idees i econòmica».

En defensa de l'Ajuntament, Uró recorda que ha fet la seva aportació a la il·luminació de Nadal posant elements a les entrades a la ciutat. «És un primer pas positiu» que confia que augmenti. Lamenta, alhora, que la subvenció fa anys que no es mou.

Josep Tobeña, de l'Associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, reclama «més implicació i lideratge a l'Ajuntament» i la UBIC, alhora que celebra que aquest Nadal els carrers del Centre Històric com els que defensa puguin lluir davant d'un Guimerà a clapes.

Menchu Lujua, de l'Associació d'Amics i Comerciants de Gispert i Rodalies, lamenta que negocis petits facin l'esforç de pagar i a Guimerà comerços molt més potents no ho facin. Creu que l'Ajuntament hauria de tenir algun paper a l'hora d'instar-los a fer-ho.

Jaume Altimiras, de l'Associació de Botiguers del Carrer Nou, afirma que «no estem bé. L'Ajuntament no sé si no ens fa cas o no ens escolta». Esmenta temes com «la neteja, els canvis de rajoles, la vigilància», i que «fa tres anys ens va prometre l'enllumenat amb led. Passar per aquí a la nit fa por».

Morera és del parer que «l'Ajuntament s'hauria d'implicar en l'enllumenat tot l'any» i que, en el cas de les franquícies que no paguen, les hauria de marcar més.