El consistori defensa que el model actual funciona bé

L'Ajuntament de Manresa valora «positivament el lideratge compartit amb les entitats comercials pel que fa a la il·luminació nadalenca a la ciutat. És una iniciativa que ha anat funcionant els darrers anys, és bo i positiu que el teixit comercial impulsi iniciatives d'aquest tipus». Creu que és una fórmula que «funciona correctament. La gran majoria de carrers de la ciutat tenen il·luminacions originals i ben valorades per la ciutadania», destaca.

Malgrat oferir una valoració obertament optimista de la situació, l'Ajuntament afirma que està «obert a fer modificacions al sistema si no funciona».

Les fonts del consistori remarquen que «Manresa és una capital comercial i l'Ajuntament vol potenciar i ajudar aquest sector. Per aquest motiu, en el cas dels car-rers, dona suport econòmic a totes les associacions [vegeu-ho a sota], fent-se càrrec del cost d'una part de l'enllumenat, i també fa un seguiment del tema, està informat de quina tipologia de llums es contracta per a cada carrer, etc.». A banda, finança l'arbre de Nadal de la plaça Major i «aquest any s'ha fet un esforç especial a diverses entrades de la ciutat: la plaça Bonavista, la plaça de la Creu i la rotonda de Sant Marc». Les dues darreres són novetat.

«No es fan distincions»

Quant a la situació d'enguany a Guimerà i a la possibilitat d'intervenir-hi, considera que, «sigui o no un vial important -a nivell de volum de negoci-, des de l'Ajuntament no es fan distincions i s'atorguen ajuts a les entitats comercials de les diferents zones de la ciutat per a la instal·lació d'il·luminació». No obstant això, recorda que, quan el carrer funcioni com a illa de vianants, entre el proper 21 de desembre i el 7 de gener, «l'Ajuntament també es farà càrrec de finançar la col·locació d'elements decoratius de reforç, tal com ja ha acordat amb l'entitat comercial d'aquest carrer».

A banda dels llums de cada ens comercial i dels elements que hi afegeix l'Ajuntament, l'arbre de la Plana de l'Om, els que hi ha a la pista de gel i l'element de Crist Rei (pendent de col·locar per part de l'instal·lador) els finança la UBIC a través de l'explotació de la pista de gel. És a dir, que els ingressos que genera paguen el muntatge i aquestes il·luminacions.