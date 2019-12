ERC de Sallent revalida Pilar Sala com a presidenta de la secció local del partit

Pilar Sala ha estat reelegida presidenta de la secció local d'ERC de Sallent, després que ho decidís l'assemblea del partit reunida per elegir la nova executiva local. Sala ha estat escollida juntament amb catorze persones més que seran responsables de les diferents secretaries en què s'estructura l'òrgan de govern.

La nova candidatura es marca com a objectius per a aquest mandat dinamitzar la secció local, garantir una periodicitat de publicacions a nivell de xarxes socials i butlletins, augmentar el nombre d'afiliats, consolidar els resultats electorals, i mantenir la lluita contra la repressió de l'Estat a l'independentisme, per la llibertat d'expressió i contra la violència masclista, entre d'altres.