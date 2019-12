Homes, no patiu pel succionador de clítoris (o sí)

Durant molts anys, el consolador (o dildo) ha estat la joguina sexual més coneguda entre les dones. Posteriorment, hi ha hagut altres articles que també han tingut molt ressò, com el vibrador i les boles xineses. La gran revolució, però, encara havia d'arribar. Ho ha fet ara. El Satisfyer, marca alemanya de la qual va parlar la cantant Mónica Naranjo en el seu programa sobre sexe i que té tot el dia a la boca (per no dir en un altre lloc) el conegut personatge Angelines del programa La Competència de Rac1, es perfila com el regal d'aquestes festes. De moment, ja ha triomfat al Black Friday i al Cyber Monday .

A la botiga La Poma d'Eva de Manresa, que dirigeixen Alba Bar-ris Esparbé i Josep Coba, saben de què parlen. No en va, fa 23 anys que van obrir el seu negoci de productes eròtics. Primer, al carrer de les Piques, i des del 2008, a l'Alfons XII, 18. A ambdós els sorprèn el rebombori que està generant el succionador de clítoris, que és pel que serveix el Satisfyer, perquè ja fa cinc anys que en venen de la marca també alemanya Womanizer, que els va recomanar un proveïdor. Això no impedeix que Bar-ris estigui d'acord i entengui la bona fama que té aquesta joguina que ara han descobert la gran majoria de mortals. «És el cent per cent efectiva». Dit d'una altra manera, l'orgasme és segur. Comenta que «la primera vegada que el vaig provar li vaig dir [al seu soci] que seria una joguina revolucionària».

«No hem parat de vendre'n»

Coba comenta que, d'ençà que va sortir el primer succionador de clítoris, «no hem parat de vendre'n» i que «els models han anat canviant, com els Iphone». Els aparells funcionen amb bateria. En el cas del Satisfyer, que és la marca que ho ha posat de moda, el preu pot anar dels 49,95 euros, als 69,95, fins als 129,95. Pel que fa a la marca que tenen ells fa més temps, Womanizer, el preu va dels 90 als 22o euros. Els dos venedors defineixen els models d'aquesta casa com la « pata negra» dels succionadors. El més car inclou un vibrador al succionador.

També n'hi ha de més econòmics que costen 30 euros; un de la marca Satisfyer que té molt èxit perquè imita la forma de pingüí i un en format viatge per dur a la bossa que també té molta sortida perquè és més petit que els altres.

Què fa variar el preu? «El tema de la succió, el motor, el fimbrament, el material, l'acabat... És com comparar un Seat Ibiza amb un Audi. Tots funcionen, però si proves l'un i l'altre, notes la diferència». El Satisfyer més car podria passar per una escultura per exhibir en una postada de casa.

Barris fa notar que la succió és molt diferent que la vibració. «La succió ajuda a activar molt el reg sanguini. Un clítoris, igual que un penis, també té erecció. S'erecta i s'omple de reg sanguini. Quan succiones fa que aquest reg i l'estimulació nerviosa siguin molt més perceptibles i que en menys d'un minut puguis tenir un orgasme». Assegura que és totalment efectiu. «Les sexòlogues amb què treballem el recomanen directament a dones que mai no han aconseguit tenir un orgasme, dones anorgàsmiques». Per què funciona tan bé? «Perquè genera una reacció física. No cal crear una ambientació o inventar-se cap aventura. Te'l poses i funciona, i és un orgasme molt intens».

«Tenen tots una por...»

A l'altra banda de la moneda, comenta Barris, hi ha la reacció dels homes davant d'una joguina tan eficaç com aquesta. «Tenen tots una por... Seria un aspecte a puntualitzar, que no tinguin por, perquè una joguina mai no és un substitut. No és comparable. Venen moltes parelles i ella demana un succionador i l'home diu que no per por de ser desbancat. Val la pena dir que no han de tenir por».

Per a la comerciant, productes com el Satisfyer són un exemple més de l'empoderament de les dones. «Ara arriba l'era femenina de dalt a baix. Estem poderoses. L'home el mirem amb respecte, però som totalment autònomes i no ens fa falta un home per sobreviure, ni de bon tros. Al contrari, som més espavilades».