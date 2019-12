Althaia acosta la vacuna antigripal a la ciutadania

Amb l'objectiu d'acostar la vacuna antigripal a la ciutadania, professionals d'Infermeria del CAP Barri Antic i del CAP Les Bases de la Fundació Althaia, de Manresa, han planificat una campanya de vacunació en col·laboració amb diferents entitats de la comunitat. Fruit d'aquest treball conjunt, s'han determinat diferents punts de vacunació fora de l'ambulatori i en diferents horaris per facilitar que més persones incloses en els grups de risc es puguin protegir contra la grip.

Durant dos dies, professionals del CAP Les Bases s'han desplaçat a l'Ateneu Les Bases per vacunar aquells usuaris de l'equipament que formen part dels diferents grups de risc i que així ho han volgut. En total, s'han administrat més de 40 vacunes de la grip, principalment a persones de més de 60 anys. En paral·lel, també s'han desplaçat a les farmàcies Oltra i Bonfills on han vacunat a 20 persones més.

Pel que fa al CAP Barri Antic, els professionals s'han desplaçat a la seu de les associacions de Valldaura, Els Comtals, el Xup i Vic-Remei per vacunar els veïns d'aquests barris. També s'ha vacunat als residents de diferents centres, en concret, les Llars Florinda d'Ampans, el Centre de Dia de Sant Salvador de Guardiola i el Centre Urpina d'Ampans. Al mateix temps, mestres i altres treballadors escolars han estat vacunats en les mateixes escoles Pare Algué, Valldaura, Joviat, Fedac i Muntanya del Drac. Així, fins al moment les infermeres d'aquest centre d'atenció primària han vacunat gairebé 200 persones en espais de la comunitat.



La vacuna, eina de protecció

La grip és una malaltia respiratòria vírica que s'encomana fàcilment d'una persona a una altra i cada any provoca molts casos greus amb hospitalitzacions i morts. La vacuna, juntament amb les mesures higièniques, són la millor prevenció davant la grip.

Com que el virus de la grip muta anualment, les vacunes també han de canviar i, per tant, s'ha de repetir cada any la seva administració. La vacuna de la grip està feta amb virus morts que no poden transmetre la malaltia. L'evidència científica demostra que la vacunació evita molts casos d'hospitalitzacions i morts relacionades amb la grip. A més, si una persona vacunada es contagia, els símptomes seran més lleus.

Vacunar-se contra la grip a banda de ser una mesura d'autoprotecció, demostra ser també un acte de responsabilitat en benefici de la població de risc. Entre un 30 i un 50% de les persones infectades poden transmetre el virus tot i no presentar símptomes i provocar greus complicacions en la salut de qui els envolten.



Grups de risc

La vacunació contra la grip estacional s'adreça especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip, com ara:

Persones de 60 anys d'edat o més;

Persones internades en institucions tancades: residències geriàtriques, centres de malalties cròniques i malalties mentals, etc.;

Adults i infants amb malalties pulmonars o cardiovasculars cròniques, incloent-hi l'asma;

Adults i infants que han estat sotmesos a vigilància mèdica o hospitalització durant l'any anterior a causa de malalties cròniques metabòliques (incloent-hi la diabetis mellitus), malalties renals o hepàtiques cròniques, hemoglobinopaties i anèmies, asplènia, malalties neuromusculars greus o immunosupressió (incloent-hi les causades per medicació o pel virus de la immunodeficiència humana);

Persones amb obesitat mòrbida;

Infants i adolescents (dels sis mesos als divuit anys) tractats durant un llarg temps amb àcid acetilsalicílic i que, per tant, poden desenvolupar la síndrome de Reye (dany cerebral agut i problemes hepàtics de causa desconeguda) després de la grip;

Infants d'entre 6 mesos i 2 anys amb antecedents de prematuritat (nascuts abans de les 32 setmanes de gestació).

Dones embarassades.

També s'adreça a les persones o grups que poden transmetre la grip a persones en situació d'alt risc, com ara:

Professionals de la salut, tant de l'atenció primària com de l'hospitalària;

Treballadors d'institucions com residències geriàtriques o centres de malalts crònics, que tinguin contacte amb malalts o residents.

Professionals d'assistència domiciliària a persones d'alt risc (infermeria, voluntariat, etc.), i

Persones que conviuen amb persones d'alt risc (incloent-hi els infants).

Uns altres grups als quals es recomana la vacunació són:



Persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat, per tal de minimitzar la interrupció de la seva activitat durant els brots gripals: policies, bombers, personal de protecció civil.

Viatgers internacionals: persones dels grups de risc no vacunades durant la temporada gripal i que es dirigeixin a zones tropicals en qualsevol època de l'any o a l'hemisferi sud entre els mesos d'abril i setembre.

Les persones que formin part d'aquests grups de risc i es vulguin vacunar poden adreçar-se al seu centre d'atenció primària on l'atendrà l'equip d'infermeria.