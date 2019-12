Arcadi Oliveres i dos refugiats posen el «termòmetre» als drets humans, a Manresa

Demà, dimarts 10 de desembre, se celebra el Dia Internacional dels Drets Humans en un context a nivell internacional que en fa més imprescindible que mai la seva defensa. La situació a Xile, Bolívia o Kurdistan són només alguns exemples recents que ens demostren la necessitat de seguir treballant per donar passos cap a la justícia global.

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa la campanya "Justícia Global. Mirades des de Manresa", que busca reflexionar i oferir propostes per, des de l'acció personal i local, reduir les diferencies entre els països considerats del sud i del nord.

L'acte central de la campanya consistirà en la taula-rodona "Termòmetre als drets humans. Quin paper hi vols jugar?", amb Arcadi Oliveres, economista i activista social, Milena Florez i Mario Luna, defensors dels Drets Humans a Colòmbia i a Mèxic, respectivament. L'acte, que tindrà lloc, demà, a les 2/4 de 8 de la tarda a l'Auditori de l'Espai Plana de l'Om, estarà conduït per la periodista local Aina Font.

Mentre Oliveres reflexionarà sobre la força transformadora de les accions a petita escala, Florez i Luna, que actualment estan a Catalunya a través del Programa de Protecció de Defensores de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR), explicaran la seva experiència personal de lluita, que els ha portat a estar amenaçats de mort.



El programa d'ajuda al refugiat

El Programa de Protecció de Defensores de Drets Humans del CCAR és una eina que ofereix protecció i atenció integral a defensors i defensores de drets humans que veuen amenaçada la seva vida o integritat, a través d'una acollida de sis mesos de durada a Catalunya, i l'acompanyament a la tornada.

Totes les defensores que estan dins el programa són proposades per entitats locals. Milena Florez forma part del Programa a través de Mujeres Pa'lante i Mario Luna, a través de Serapaz México i Taula per Mèxic.



Els perfils



Arcadi Oliveres (1986) és un economista i activista social que recentment ha estat mereixedor de la Medalla d'Or al Mèrit Cívic per la seva incansable trajectòria en favor de la pau i del desarmament, pel seu impuls entusiasta a nombroses iniciatives en favor del drets humans i la justícia social i pel seu ferm compromís amb el progrés de la dignitat humana, des d'un discurs combatiu i coherent amb valors universals.

Milena Florez és una defensora dels drets humans i el medi ambient a Colòmbia. També és vicepresidenta del Movimiento Ríos Vivos, fiscal de la Organización de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida AMARU i presidenta de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos de las veredas de Orejón, Chirí y Buenavista (ASVAM ORCHIBU).

El Movimiento Ríos Vivos treballa per la defensa dels drets humans i ambientals, i es basa en l'organització de les comunitats afectades per megaprojectes de grans hidroelèctriques i mineres, com és el cas de la hidroelèctrica d'Hidrotuango al municipi d'Antioquia.

Florez ha tingut un paper de lideratge en la recol·lecció de denúncies de les persones afectades al terreny, la verificació de les condicions de seguretat de les comunitats i ha estat elegida portaveu davant de la Governació d'Antioquia. En aquest exercici ha estat víctima de seguiments, fustigacions i amenaces i ha estat desplaçada diverses vegades.

Mario Luna és un defensor de drets indígenes i del medi ambient a Mèxic. És el secretari de les autoritats tradicionals del poble de Vícam de la tribu yaqui, a l'estat de Sonora, i pertany al Congreso Nacional Indígena (CNI), que és una de les organitzacions indígenes més rellevants de Mèxic.

És un dels portaveus principals de la tribu yaqui i, entre altres funcions, representa la comunitat en relació amb la defensa dels seus drets en el context de la construcció i operació del megaprojecte aqüeducte Independència. Fou portaveu de la Campanya Nacional en Defensa de la Mare Terra l'any 2016; i ha participat també en la Caravana Nacional per l'Aigua, el Territori, el Treball i la Vida.

Ha patit fortes represàlies per la seva oposició al transvasament del riu Yaqui per la construcció de l'aqüeducte Independència. Ha estat criminalitzat i empresonat durant més d'un any per càrrecs infundats de segrest i robatori. A més a més, ha patit amenaces de mort i agressions, persecució i difamació en contra seu i de la seva família. Cap d'aquestes agressions ha estat investigada, i la seva situació de risc persisteix malgrat que pertany al mecanisme de protecció per a persones defensores de drets humans i periodistes de Mèxic.

Més informació de la campanya Justícia Global. Mirades des de Manresa a aquest enllaç.