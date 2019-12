Cinc accidents de circulació a la xarxa viària de les comarques centrals

Un cotxe va bolcar la nit de dissabte a diumenge a l'entrada de Manresa, a l'altura del Pont Vell, sense que s'hagués de lamentar cap ferit. Es dona el cas que durant el diumenge hi va haver a les comarques de l'àrea central tres accidents sense que hi hagués cap altre vehicle implicat. Tots van ser sortides de via. En cap dels tres casos no hi va haver ferits de gravetat.

L'accident del Pont Vell va ser a 2/4 de 5 de la matinada. Un cop hi van arribar els serveis d'emergències van trobar que el conductor era fora del vehicle. Els Bombers hi van intervenir per desconnectar la bateria i així poder-se endur el vehicle amb seguretat.

Ahir a 2/4 de 8 del matí un cotxe va xocar contra un mur a Alp, a la Cerdanya. El copilot va quedar atrapat dins el vehicle i va resultar amb ferides lleus. Va ser traslladat a l'hospital transfronterer.

També ahir al matí, a les 11, un vehicle va sortir de la via a la car-retera C-16, al terme municipal de Sallent, en sentit Manresa. Cap dels quatre ocupants va tenir ferides importants. D'altra banda, ahir a la tarda va tenir lloc un accident sense ferits a la N-260 al terme municipal de Bolvir, i al vespre hi va haver una topada a Calonge de Segarra que va provocar retencions al nord de l'Anoia.