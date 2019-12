Democratitzar la lluita contra la malaltia amb l'eina de la informació

El febrer del 2018, després d'haver viscut el malson en la meva pròpia pell, quan la meva dona va ser diagnosticada i posteriorment va morir de càncer, vaig participar al MIT Bootcamp, iniciativa del Massachussets Institute of Technology creada per formar emprenedors d'impacte global.

En el meu pas pel Bootcamp, vaig coincidir amb talents d'arreu del món, i amb uns quants vam decidir crear HealthQuay, empresa amb seu a Manresa i amb socis a l'Índia, Austràlia, Singapur i Boston, que té com a objectiu millorar la taxa de supervivència i qualitat de vida dels pacients amb càncer, tot utilitzant una de les armes més potents de les quals podem disposar: la informació.

Els pacients són més que números, seqüències d'ADN, anàlisis de sang, tacs i biòpsies. Durant el procés de la malaltia tenen dolor físic i psicològic més enllà del causat pels tumors, canvis en la dieta, l'estat físic i mental. Els pacients són ànimes, mentalitats, sentiments i comportaments, somnis i històries, ingressos i factures per pagar, i tenen una interacció contínua amb amics, familiars i metges que afecten i canvien les seves vides i el seu pronòstic en la malaltia. Cada pacient és únic, i cada estat de la malaltia encara el fa més excepcional.

A HealthQuay utilitzem la intel·ligència artificial per obtenir aquest coneixement profund del pacient, analitzar com els diferents tractaments disponibles es comportaran en ell i interpretar els últims avenços en recerca per preveure quina és la millor estratègia a seguir en cada cas.



Un model més humà

Per obtenir l'impacte desitjat, estem treballant per ajudar paral·lelament metges, pacients i famílies. Per als metges, el nostre objectiu és ajudar-los en la presa de decisions, permetent-los treballar més profundament en la part humana de l'oncologia, tot dedicant menys temps a navegar en oceans d'informació. Als pacients i famílies, els volem ajudar empoderant-los amb la informació necessària perquè puguin entendre millor la seva malaltia i conèixer què és el que poden fer.

Si entenem que no hi ha dos pacients iguals, que el millor tractament no és sempre l'últim fàrmac, i que tot allò que envolta el pacient afecta en el desenllaç de la seva malaltia, serem capaços d'avançar cap a un model més democràtic i humà de l'oncologia, on la tecnologia ens permetrà posar més atenció a allò que realment importa, les persones, i no tant a la malaltia.