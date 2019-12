La festa infantil dels Trullols es consolida com a activitat nadalenca

Treure els cotxes d'una zona destinada a aparcament i organitzar-hi activitats infantils és garantia d'èxit. Ahir es va tornar a demostrar a la zona comercial dels Trullols de Manresa, que va viure una festa infantil amb activitats gratuïtes de tota mena que van tenir una resposta massiva.

Es va celebrar per sisè any consecutiu, i segons els organitzadorsa, els empresaris d'Els Trullols Parc, s'ha consolidat com una de les ofertes de l'activitat nadalenca de la ciutat.

Es va dur a terme d'11 del matí a les 2 del migdia a l'aparcament exterior dels multicinemes Bages. És una àrea que queda protegida dels vehicles que circulen per la zona. De seguida es van formar cues per pujar als inflables, per pintar-se la cara o per participar en alguns dels jocs tradicionals familiars que s'havien preparat. La matinal es va completar amb un espectacle de màgia amb Màgic Pol i va acabar amb l'actuació del grup d'animació Trencamandres.