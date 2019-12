La lluita del comerç allunyat dels llums de Nadal

Hi ha establiments que no han obert els dies festius del pont de la Puríssima i que són conscients que no tindran la concurrència dels comerços més cèntrics de Manresa. Són les botigues dels barris més allunyats dels grans eixos comercials del carrer Guimerà i el Passeig, i ubicades lluny de la il·luminació nadalenca que anima els vianants a passejar i a comprar. Per a aquests comerços, el desembre és un dels mesos importants de l'any, però no competeixen aixecant la persiana més diumenges al llarg d'aquest mes, sinó oferint productes singulars i un tracte més proper al client.

Javier García, que regenta la botiga de roba Confeccions Viladordis, al barri de la Sagrada Família, des de fa prop de quatre dècades, ahir no va aixecar la persiana. «No té sentit perquè no hi ha la quantitat de gent que es passeja pel centre», raona. Però els clients que s'apropin aquests dies al seu establiment s'enduran un calendari del 2020 i una petita flor de Nadal amb una figureta del Pare Noel, una acció comercial que potser no recullen els llibres de màrqueting, però que tradicionalment han fet moltes botigues de barri. «Ho fem per tradició, perquè molts clients ja ho esperen i ens agrada. Ara ho fan menys botigues, però és un detall que tenim durant les festes amb els clients», explica. És una manera de donar ambient nadalenc en no disposar dels llums de les festes al carrer.

Aquest establiment i altres dels barris allunyats del centre obriran els diumenges 22 i 29 de desembre, en plenes festes, però no abans. «En el nostre establiment potser no hi ha l'ambient dels que són al centre, però els clients ja hi comencen a comprar regals. Tenim roba de tot tipus, però sobretot ens venen a comprar peces més clàssiques, que no hi ha als comerços que venen roba de l'última moda. Pijames, polos...», destaca Garcia.

Els propietaris de Calçats Xarlot, a la carretera del Pont de Vilomara, als carrers d'accés a Manresa, saben bé les diferències que hi ha respecte a una zona comercial perquè tenen dos establiments més al centre. Precisament divendres, que era festiu, aquesta botiga no va apujar la persiana a diferència de les altres.

La dependenta, Montse Blai, té clar que «el fet que no hi passegi la gent fa que no entrin tants clients a l'establiment», i indica que a la botiga «només es nota que arriba Nadal bàsicament els dies previs, amb la gent que fa les compres de darrera hora».

Al carrer Gaudí, i a tocar del mercat del barri de la Sagrada Família, a la botiga d'electrodomèstics de segona mà Teknocash no fan campanya nadalenca, pròpiament dita, tot i que els mesos de novembre i desembre són els més importants de l'any.

«No obrim els diumenges ni ens afegim al Black Friday, però és evident que en les setmanes prèvies a Nadal hi ha més clients que en altres èpoques de l'any», expliquen els responsables del negoci, Víctor Carmona i Nacho Moreno. Bàsicament fan els horaris habituals. Ja noten, però, que hi ha més clients i que es venen més consoles i videojocs, ja que és un dels productes que més reclamen els clients en aquestes dates.

«Pel carrer passa gent, però tampoc ens preocupa que sigui menys transitat que els grans eixos comercials perquè oferim un tipus de productes, el de segona mà, que només ofereixen dos establiments més a la ciutat i, per tant, el públic ve expressament a veure què tenim», afegeixen.

Mentre que als carrers amb més afluència fa una setmana que es van encendre els llums de Nadal i els establiments ja estan en la voràgine prèvia a les festes, alguns dels comerços dels barris menys cèntrics tot just acabaven de decorar aquest cap de setmana els aparadors. A Mengem Bages, també a la carretera del Pont de Vilomara, han col·locat, a la vista dels vianants, els lots de Nadal que estan preparant en les darreres setmanes. Tot i que han decorat l'aparador pensant en les festes, no és una de les principals preocupacions dels responsables de la botiga, perquè molts dels clients encarreguen telefònicament o hi van expressament a buscar els productes alimentaris, i de proximitat, que hi venen. «Són dates importants perquè moltes empreses volen regalar als empleats lots del que venem. A part de les verdures i fruites, hi tenim vins i altres productes», explica la responsable, Cristina Rovira.