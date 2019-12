La PAHC ocupa l'oficina del BBVA del Passeig per reclamar la condonació del deute d'una família

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC) ha ocupat aquest dilluns al matí l'oficina del BBVA del Passeig de Pere III de Manresa per reclamar la condonació del deute d'una família de la capital del Bages.



Al crit de "si se puede", cap a 2/4 d'1 del migdia els participants han posat punt final a la protesta després d'aconseguir "el compromís" per part del banc "de donar una resposta durant el mes de desembre" als afectats, segons ha explicat la pròpia PAHC a través de Twitter.









Després de tot un matí de lluita, sortim del banc amb el compromís de donar una resposta a la Fátima durant el mes de desembre!

Si se puede! pic.twitter.com/gbNXF7IqH8

— PAHC Bages (@PAHCBages) 9 de desembre de 2019