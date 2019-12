La proximitat a mercats i la confiança dels clients fidels són també clau per a les vendes de desembre

La proximitat dels comerços de barri a mercats i el client de tota la vida són també clau en la campanya de Nadal de les botigues de barri. «No som en un lloc amb tanta afluència de gent com al centre de Manresa, però no considerem que estiguem mal ubicats. Som al costat del mercat de la Sagrada Família, a part del mercat setmanal que hi ha a prop, i tenim una parada del bus al davant», explica Víctor Carmona, un dels responsables de la botiga de segona mà Teknocash.

D'altra banda, els propietari de Confeccions Viladordis explica que, amb la llarga trajectòria de la botiga (que té prop de 40 anys), té molts clients fidels. «No només venen del barri, sinó també d'altres poblacions properes a Manresa, i fins i tot del Berguedà, que saben què oferim», explica. Dos factors amb els quals lluita el comerç de barri de la ciutat.