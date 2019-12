Althaia obté l'acreditació d'excel·lència per tractar la Malaltia Inflamatòria Intestinal

La Unitat per a la Cura Integral de la Malaltia Inflamatòria Intestinal de la Fundació Althaia de Manresa ha rebut la Certificació amb Excel·lència com a Unitat d'Atenció Integral a pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal. Aquesta acreditació situa Sant Joan de Déu de Manresa com a hospital de referència i reconeix la qualitat assistencial, docent i investigadora desenvolupada per la Unitat.

Aquest reconeixement sorgeix del Programa de Certificació de les Unitats d'Atenció Integral a pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal, desenvolupat i impulsat pel Grup Espanyol de Treball en Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa (GETECCU), auditat per l'empresa Bureau Veritas i amb el suport de la biofarmacéutica AbbVie. Està considerat el major reconeixement per a aquestes unitats a la seva labor en l'atenció de la MII a Espanya, situant-les com a referent a nivell nacional i internacional.

La Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal de Althaia s'ha creat formalment aquest any 2019. En l'actualitat, té cura de més de 500 persones amb Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa.

Segons la doctora Jordina Llaó, responsable de la Unitat de MII de Althaia, "un dels objectius de la unitat és la millora de l'assistència i la qualitat de vida dels pacients amb EII mitjançant una atenció integral, continuada, participativa i d'excel·lència. La recerca i la docència en l'àmbit de la Malaltia Inflamatòria Intestinal són també objectius fonamentals".

Les claus tant per a millorar el pronòstic de la MII com per a controlar els seus símptomes són el diagnòstic precoç, l'abordatge multidisciplinari i el tractament personalitzat de cadascun dels pacients, així com el seu monitoratge. D'altra banda, respecte al pronòstic de la MII, "el maneig d'aquests pacients per part de personal especialitzat ha demostrat una disminució de la morbiditat, la necessitat de cirurgia i fins i tot la mortalitat", explica la doctora Llaó.

Actualment la unitat de Althaia rep aproximadament uns 30 pacients nous cada any que són tractats per un equip multidisciplinari format per personal mèdic i d'infermeria especialitzats en la Malaltia Inflamatòria Intestinal, que inclou principalment professionals del servei de patologia digestiva, cirurgia, radiologia i anatomia patològica, així com dermatologia, reumatología i infeccioses, entre altres. Aquest abordatge beneficia directament al pacient ja que el situa en el centre del procés assistencial. La unitat de MII presta assistència a nivell ambulatori, d'hospitalització i d'urgències.

L'especialista en digestiu ressalta que "l'haver rebut aquesta acreditació suposa un reconeixement a la labor desenvolupada per aquests professionals de Althaia per a garantir una assistència de qualitat, agilitant l'accés i el trànsit del pacient pel procés assistencial i optimitzant el maneig".

Sobre la MII



La malaltia inflamatòria intestinal es defineix com un grup de trastorns inflamatoris que engloba dues malalties: la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa. Es tracta d'una patologia de causa desconeguda però mediada immunològicament, els símptomes de la qual són molt variats i solen incloure la diarrea o el dolor abdominal, arribant a vegades a requerir cirurgia o ser incapacitants per als pacients.

Durant el desenvolupament de la malaltia, es poden presentar complicacions, tant intestinals (oclusió intestinal, deficiències nutricionals, etc.), com extraintestinales (dermatològiques, reumatológicas, oculars i hepatobiliares, entre altres). L'aparició dels símptomes de la malaltia és impredictible, amb períodes de remissió i recaigudes i, en molts casos, arriben a requerir hospitalitzacions i intervencions quirúrgiques. La cronicitat de la malaltia, els controls periòdics, un tractament farmacològic continuat i la possible necessitat d'intervencions quirúrgiques tenen una gran repercussió en la vida familiar, laboral i social del pacient, i condicionen considerablement la seva percepció de salut i la seva qualitat de vida.

Sobre GETECCU



El Grup Espanyol de Treball en Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa (GETECCU) és una Associació d'àmbit nacional, sense ànim de lucre, l'objectiu primordial del qual és l'estudi i la recerca de la Malaltia Inflamatòria Intestinal i procurar l'homologació de criteris clínic-terapèutics en el diagnòstic i tractament d'aquesta.

Amb més de 600 afiliats, des de GETECCU es pretén promoure i desenvolupar els mitjans terapèutics idonis, amb la seva recerca a tots els nivells, així com procurar la coordinació d'aquests mitjans de manera harmònica i complementària i estimular la uniformitat de criteris per al tractament de la EII. Per a més informació www.geteccu.org

Sobre la Fundació Althaia



Althaia és una fundació privada sense ànim de lucre que ofereix un servei integral a les persones en l'àmbit sanitari i social. Una xarxa assistencial universitària de referència per a 260.000 habitants que disposa de 419 llits d'hospitalització d'aguts, de 60 llits de caràcter privat i de 84 places d'atenció a la dependència. Anualment atén prop de 26.000 ingressos de pacients hospitalitzats, realitza 20.000 intervencions quirúrgiques i atén prop de 2.000 parts, a més de 360.000 consultes externes i 130.000 urgències, de les quals unes 3.000 són de salut mental.

Sobre AbbVie



AbbVie és una companyia biofarmacéutica global, basada en la recerca, compromesa en el desenvolupament de teràpies avançades innovadores per a algunes de les malalties més complexes i greus del món. La missió de la companyia és utilitzar la seva experiència, el compromís dels seus empleats i un enfocament innovador únic per a millorar els tractaments en quatre àrees terapèutiques principals: immunologia, oncologia, virologia i neurociencia. Els empleats de AbbVie treballen cada dia, en més de 75 països, per a facilitar solucions de salut per a les persones de tot el món. Per a més informació sobre AbbVie, si us plau, visiti www.abbvie.com o www.abbvie.es. Segueix-nos en Twitter @abbvie, Facebook o LinkedIn.

Sobre Bureau Veritas



Bureau Veritas és la companyia líder mundial en serveis de proves de laboratori, inspecció i certificació. El Grup, creat en 1828, compta amb prop de 75.000 empleats i amb una xarxa internacional de més de 1.400 oficines i laboratoris. Bureau Veritas ajuda als seus clients per a millorar el seu acompliment a través de serveis i solucions innovadores, amb la missió de garantir que els seus actius, productes, infraestructures i processos compleixin amb els estàndards i regulacions de qualitat, salut i seguretat, protecció ambiental i responsabilitat social. Bureau Veritas cotitza en la borsa d'Euronext París i pertany a l'índex Next 20. www.bureauveritas.es

