CaixaBank i la UBIC fan campanya de Nadal a favor dels malalts d'Alzheimer

arxiu particular

Antoni Sala, Josefa Rovira, Jaume Masana i Marc Porta, ahir arxiu particular

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, i el tresorer de Manresa + Comerç, Antoni Sala, acompanyats de representants de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències, van presentar ahir la campanya Nadal Solidari, que es durà a terme aquestes festes a la ciutat.

La campanya Nadal Solidari va començar el 2 de desembre i es mantindrà fins al 5 de gener. Consisteix a destinar un euro per cada 30 euros de compra realitzada amb targetes als establiments associats a Manresa+Comerç.

Els diners recaptats es destinaran a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, per ajudar a millorar la qualitat de vida dels malalts d'Alzheimer i altres demències, i donar suport a les seves famílies.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, va destacar el compromís de CaixaBank i l'Obra Social la Caixa amb el territori a través d'iniciatives com la campanya Nadal Solidari. El tresorer d'UBIC Manresa, Antoni Sala, per la seva banda, va assegurar que la campanya és una manera de mostrar el suport dels comerços de Manresa a les entitats que desenvolupen una tasca social, i va posar en relleu la bona acceptació que tenen aquest tipus de campanyes solidàries entre els comerços.

Manresa + Comerç aplega 250 establiments de la ciutat, i es dedica a vetllar pels interessos dels comerciants i botiguers de Manresa, a més d'oferir cursos i jornades de formació per als seus associats i organitzar fires i altres esdeveniments per promoure el comerç local.



Associació de familiars

L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les famílies i les persones amb diagnòstic d'Alzheimer, contribuir a sensibilitzar la societat sobre la malaltia, donar a conèixer què és la demència, i col·laborar amb les institucions de les comarques per a la millora de recursos assistencials i per a una cobertura real de les necessitats.