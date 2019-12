Càritas promou els seus Cors Solidaris per recaptar fons per als projectes que gestiona

Càritas Arxiprestal Manresa promou la venda dels Cors Solidaris, petits cors de xocolata que es poden adquirir al preu de dos euros en 25 establiments col·laboradors que van creixent cada any (trobareu el llistat més avall). Es tracta d'un petit detall per regalar en aquestes dates de trobades familiars. Els donatius resultants de la seva compra ajuden al sosteniment de l'entitat i dels seus programes de promoció social.

L'entitat ha activat una campanya adreçada a tota la ciutadania per reforçar el compromís col·lectiu per erradicar la desigualtat social. La campanya vol interpel·lar les persones sobre la necessitat de ser part activa en la lluita contra l'empobriment que afecta el seu entorn més proper i on Càritas actua cada dia amb projectes d'acció social, de formació i d'inserció laboral. Amb aquesta campanya, vol visibilitzar els programes que porta a terme i agrair el treball de voluntaris i col·laboradors per fer-ho possible. I, alhora, animar a fer-se'n soci per ajudar al manteniment d'aquests programes socials.

Els eixos en què treballa Càritas Arxiprestal són :

L'acolliment

"Acompanyem les persones que s'acosten a Càritas, ajudant-les a cobrir algunes de les seves necessitats mitjançant programes de recursos bàsics i de treball grupal".

La formació

"L'alfabetització en català possibilita l'aprenentatge de la llengua i l'apropament a la nostra cultura. També donem suport escolar als nens i nenes de primària i ESO que ho puguin necessitar".

La inserció socio-laboral

"A través de l'orientació laboral i i dels programes Activa't a l'hort (formació i economia social en el sector agrari i paisatgístic) i FITA (formació i acompanyament laboral en el sector del treball a la llar)".

L'habitatge

Pisos de pas i Masoveria urbana

Empreses i entitats amb cor faciliten un treball cooperatiu tenint presents els valors que promou Càritas.

Els punts de venda dels Cors Solidaris són:



Abacus (c. Barreres, 22)

Alternativa 3 (c. Urgell, 14)

Càritas El Portal (c. Joc de la Pilota, 6)

Casal de la Gent Gran (c. Circumval·lació, 60)

Casal de l'Església (C. Era del Firmat, 1-3)

Copisteria SMB (c. Cos 30-32)

Dolç i Sec (c. Nou, 15)

Elèctrica Garriga (c. Sobrerroca, 5)

Esplai La Caixa (c. Pompeu Fabra, 2)

Forn Coma (c. del Sol, 2)

Gimnàs Vela (c. Carrasco i Formiguera, 20)

L'armari d'Eco (c. Urgell, 15)

La Casa del Pernil (Baixada de la Seu, 6)

La Casa del Bacallà (c. Sant Miquel, 8)

L'Ingredient (c. Vilanova, 8)

L'Orquidea (c. de Sant Joan Baptista de la Salle, 12-14)

Oficina de Turisme (Pl. Major, 10)

Pata Negra (Ada. de les Bases de Manresa, 14)

Roges Spar (c. Abat Oliva)

Rojas Spar (c. Saclosa, 48)

Rojas Spar (c. de Sant Josep, 43)

Roxand Moda (c. Born, 22)

Setè Cel (Cra. de Vic, 81)

Teatre Kursaal (Pg. Pere III, 35)

Teteria La Flor de Te (c. de les Piques, 2)

Tocineria Fornells (Cra. de Vic, 21)



Fires:

Fira de Sta. Llúcia, el 13 de desembre, parada de Càritas a la bda. de la Seu

Fira de Nadal, 14 i 15 de desembre, parada d'El Taller del Jardí a la plaça Major.

La campanya Cors Solidaris finalitzarà el 5 de gener del 2020.