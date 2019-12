«Cada cop costa més fer allò que una persona fa cada dia»

De petita Eva Raurell, de 43 anys i de Sant Joan de Vilatorrada, va haver d'aguantar moltes etiquetes perquè sempre era l'última en activitats físiques tan simples com pujar unes escales. «Era una nena normal, però hi havia alguna cosa». Els metges no hi van donar importància fins que els problemes es van anar agreujant i als 25 anys li van diagnosticar una distròfia facioescapulohumeral, una malaltia hereditària. «És una debilitació de la musculatura», va explicar. «Cada cop costa més fer les coses que fa una persona amb normalitat cada dia, com pentinar-se». Va colpir el relat de Raurell quan va explicar que va interrompre un embaràs perquè el diagnòstic prenatal va sortir positiu. Al segon ja no. Va afirmar que costa assimilar la malaltia. «Ho fas al dia a dia, quan veus que ahir podies fer una cosa i avui ja no».