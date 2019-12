Crist Rei guanya llum amb el ninot de neu gegant, que s'ha encès aquesta tarda

Aquesta tarda, a 2/4 de 6, s'ha posat en marxa el ninot de neu lluminós que hi ha a la plaça de Crist Rei de Manresa, indret que ja no es veu tan fosc com fins ara. El ninot, segons va informar l'Ajuntament, havia de quedar col·locat dilluns de la setmana passada i encès l'endemà, després de la celebració de la Fira de Sant Andreu, que va ocupar la plaça manresana, la qual cosa va impedir que aquest element decoratiu s'encengués al mateix temps que la resta dels elements, el passat dia 30 de novembre, quan també es van il·luminar els carrers més cèntrics de Manresa i algunes places d'accés a la ciutat, com la de Sant Marc, la de la Creu ia la Bonavista. En aquest darrer cas, l'endemà.

La figura de Crist Rei, que fa vuit metres d'alçada i sis de diàmetre, i que va quedar instal·lada ahir a la nit, tindrà la feina de fer oblidar el gran cub vermell lluminós que tant èxit va tenir les passades festes, també instal·lat per l'empresa igualadina Icnolux.

De moment, avui a la tarda ja hi havia diversos vianants que s'han aturat davant del ninot per fer-s'hi una fotografia i també per fotografiar-lo. Només desmereixen el divertit element lluminós les tanques i precintes que l'envolten per tal que ningú no s'hi acosti més del compte, que és previst que se substitueixin unes tanques de fusta més atractives.

La instal·lació del ninot per ambientar la plaça de Crist Rei la paga la UBIC Manresa.