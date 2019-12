Fals protagonitza el pessebre monumental d'aquest Nadal

El pessebre monumental que cada any s'exposa al Casino de Manresa per Nadal es dedicarà en aquesta ocasió al conjunt històric del castell de Fals, les dues torres de defensa i l'antiga església par-roquial de Sant Vicenç. El pessebre, que ja s'està muntant, s'inaugurarà dissabte vinent, 14 de desembre, i es podrà visitar fins al 6 de gener. A les últimes festes de Nadal hi van passar més de 15.000 persones.

El Grup Pessebrístic de Manresa és qui organitza l'activitat. Enguany manté la tradició de dedicar el pessebre a conjunts monumentals i paisatgístics de la comarca del Bages. N'hi ha hagut de Sant Benet, de Castellbell i el Vilar, de Rajadell, de Mura i de la pedra seca. L'últim Nadal Manresa va ser la protagonista del pessebre monumental, amb reproduccions a escala de l'edifici de l'ajuntament, de la plaça Major i els edificis del voltant, de l'església del Carme i la basílica de la Seu.

En aquesta ocasió es reproduirà el conjunt monumental del castell medieval de Fals, al municipi de Fonollosa. Es va edificar per controlar el camí ral de Barcelona a Cardona. El castell ja està citat l'any 995. Les torres circulars de defensa són del segle XI i del XIII o XIV. Un pont que salvava el desnivell de la vall comunicava la torre i el castell. És el mateix lloc on cada any per Nadal Fals representa el famós pessebre vivent.

Una vintena de persones han participat en l'obra sota la direcció de Jordi Muro i Vidal Orive. Es podrà visitar de dimarts a dissabte de 6 a 9 del vespre, i els diumenges d'11 a 2 i de 6 a 9.