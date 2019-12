El Govern destina 616.240 euros a la museïtzació de l'antic Col·legi de Sant Ignasi

La Generalitat destinarà 616.240 euros a la museïtzació de l'antic Col·legi de Sant Ignasi de Manresa. Aquests diners aniran destinats a la redacció, l'impuls i l'execució de la primera fase del projecte museogràfic de l'Antic Col·legi, com a seu del Museu del Barroc a Catalunya.

El Govern ha aprovat aportar 1,7 milions d'euros, en pressupostos d'exercicis futurs, per dur a terme projectes museogràfics i intervencions de restauració de monuments i espais amb alt valor patrimonial.

A més dels 616.240 euros destinats a Manresa, l'executiu també aportarà 480.000 euros per a la restauració a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona; 270.000 euros per a la restauració del Monestir de Sant Cugat del Vallès; i 388.472 euros per impulsar l'execució del projecte d'ampliació i remodelació museogràfica del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella.