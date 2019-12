«Cada setmana em treuen mig litre de sang, i el cos aguanta»

Manel Martín té 59 anys i és de Manresa. En fa dos que li van diagnosticar hemocromatosi, un cúmul progressiu de ferro a la sang que si no s'atura acaba afectant organismes vitals. Ho té des del néixer però apareix cap als 50 anys. Va explicar que la malaltia no dona símptomes fins que pot ser massa tard. «Jo vaig tenir la gran sort de poder-ho detectar abans, perquè et va trinxant». A la Fundació Althaia de Manresa es fa un assaig clínic internacional del qual forma part. També li fan sagnies. Des de fa més d'un any li extreuen mig litre de sang cada setmana per eliminar ferro. «El cos m'ha aguantat bé, no tothom pot recuperar mig litre de sang cada setmana». Amb les proves que li han fet i que li fan no li han detectat que el ferro hagi afectat òrgans vitals. «El que més pateix és el fetge, el pàncrees i el cor».