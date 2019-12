El tram final de l'avinguda Països Catalans no tindrà diners de la Generalitat

Un cop estigui feta la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans de Prat de la Riba fins al car-rer Viladordis quedaran pendents menys de dos-cents metres de vial per connectar-la al tram que ara mor davant del Decathlon, als Trullols. La necessària connexió perquè funcioni com una autèntica prolongació de l'avinguda de les Bases i faci de ronda de circumval·lació s'haurà d'executar sense l'ajut econòmic de la Generalitat, a diferència del tram que ara es licitarà, segons va afirmar l'alcalde Valentí Junyent.

A preguntes de Regió7, l'alcalde de Manresa es va mostrar categòric: «aquesta ens toca a nosaltres».

Aquesta situació contrasta amb els 2,7 milions d'euros que el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat dedicarà al tram que s'obrirà des de Prat de la Riba fins al carrer Viladordis, una actuació que començarà la tardor vinent i que tindrà un període d'execució d'entre quinze i divuit mesos.

Coneixedora de les dificultats de mobilitat interna de Manresa, la Generalitat va decidir invertir 2,7 milions d'euros per ajudar l'Ajuntament a fer realitat un vial urbà, però que ha de tenir un impacte supramunicipal.

L'alcalde Valentí Junyent ha explicat que l'avinguda dels Països Catalans servirà «per poder entrar i sortir per una zona de la ciutat que no tenim ara mateix prou ben connectada. I no ho diem només pels dissabtes, quan la zona dels Trullols s'embussa, sinó per la resta de la setmana durant la qual necessitem aquesta connectivitat per treure circulació del centre».

Segons Junyent, la Generalitat ho va entendre així des del primer moment «i és molt important que ho hagi entès així, perquè una obra d'aquesta envergadura sense la seva col·laboració difícilment l'hauríem pogut assumir».

L'avinguda dels Països Catalans és un vial urbà que consta com a sistema general en l'actual planejament (no va imputat a cap desenvolupament urbanístic i per tant s'ha de desenvolupar amb base pressupostària amb inversió de les administracions), però ha de servir per millorar la connectivitat amb la C-55 i la C-16 i articula la xarxa bàsica de mobilitat al voltant de Manresa.

Així que no només realitzarà un servei intern per a la mobilitat de Manresa sinó que serà d'utilitat per al conjunt de municipis que entren en contacte amb la capital del Bages mitjançant la C-55 i la C-16.

Sobre el tram del carrer Viladordis als Trullols, quan Convergència governava en solitari va intentar lligar un acord amb Carrefour perquè el pagués a canvi de facilitar l'ampliació de l'hipermercat, però ERC s'hi va oposar.