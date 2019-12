Els Armats votaran en assemblea si les dones poden formar part del maniple

L'Associació Cultural i Recreativa Armats de Manresa posarà a votació en la propera assemblea general de socis que les dones puguin integrar el maniple, on actualment només hi ha homes, tal com marquen els estatuts. Ara, la dotzena de dones que hi ha només poden formar part de la banda de música, portar estendards o anar vestides de romanes en el paper de mainaderes o d'aigüeres. Per al president de l'entitat, Manel Ortiz, és hora de renovar els estatuts perquè puguin dur llança.

La votació es farà dimarts de la setmana vinent, 17 de desembre, al local social de l'entitat a l'edifici del teatre Conservatori. Ortiz remarca que les entitats que permeten l'entrada de dones al maniple augmenten. Esmenta localitats com Banyoles, Girona, Blanes i Xàtiva. En les dues darreres fins han arribat a ser capitanes del maniple. «És als dos únics llocs on em consta». Juntament amb aquests municipis, Manresa seria de les pioneres.

El president de l'entitat manresana des de l'octubre de l'any passat explica que, quan va presentar la candidatura, ho va fer amb un programa que incloïa com a fites la transparència econòmica i que aquesta quedés reflectida en els butlletins; que la comunicació amb els socis es pogués fer per Internet, perquè ara només es pot fer per correu postal; i la revisió dels estatuts de fa 19 anys, que inclou obrir el maniple a les dones.

Ortiz recalca que «els temps han canviat» i que, avui, tenint en compte que els Armats és, sobretot, una entitat de cultura i tradició, més enllà del fet religiós, «malament aniríem si la dona no pogués participar en la tradició, també». Una inclusió que considera que el que fa justament és que aquesta tradició es mantingui viva, que és l'objectiu d'entitats com la que presideix ell.

En l'assemblea de dimarts es farà el balanç de la gestió i l'aprovació dels comptes, una revisió de l'any 2019 i l'exposició del que es vol per al 2020. En aquest punt, apunta Ortiz, hi ha dos temes bàsics, que són la revisió dels estatuts de comunicació, o sigui, que els socis de l'entitat es puguin comunicar amb correu electrònic o amb whatsapp, i també «que la dona pugui participar com a armat al maniple» en les actuacions de l'associació, que integren 102 persones, entre els socis de pagament i els col·laboradors. Els socis són els integrants del maniple i els confrares de la confraria del Natzarè, que forma part de l'associació. Són els que tenen dret a vot.



«Cultura i tradició»



Explica que l'assemblea ja s'ha convocat postalment i també «la possibilitat de delegar el vot si algú no pot venir». Insisteix en la idea que els Armats, tal com indica el seu nou logo, són «cultura i tradició» i que, per tant, no s'entendria que les dones en quedessin excloses. «Espero que en la votació surti el sí», confessa. Quant a la pregunta que ja li ha fet arribar alguna persona sobre com aniran vestides, respon que igual que els homes però que, aprofitant aquesta novetat, si escau, potser es podrà aprofitar per alleugerir una mica el pes de la indumentària que porten i, en el cas de les dones, adaptar-la més a la seva anatomia. És quelcom que s'anirà fent pas a pas, remarca, igual que la possibilitat que les dones siguin capitanes del maniple. «Per què no?».

Les dues cites de l'any on no falten mai els Armats són al Diumenge de Rams i a la processó del Divendres Sant de Manresa.