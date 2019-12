Els CAP Barri Antic i Les Bases vacunen contra la grip en espais comunitaris

Per tal d'acostar la vacuna antigripal a la ciutadania, professionals d'infermeria del CAP Barri Antic i del CAP Les Bases de la Fundació Althaia han planificat una campanya de vacunació fora dels respectius ambulatoris.

Durant dos dies, professionals del CAP Les Bases s'han desplaçat a l'Ateneu les Bases per vacunar usuaris que així ho han volgut. En total, s'han administrat més de 40 vacunes de la grip, principalment a persones de més de 60 anys. En paral·lel, aquest dilluns i dimarts, s'han desplaçat a les farmàcies Oltra i Bonfills, on han vacunat 20 persones més. Pel que fa al CAP Barri Antic, els professionals s'han desplaçat a la seu de les associacions de Valldaura, els Comtals, el Xup i Vic-Remei per vacunar veïns. També s'ha vacunat els residents de les Llars Florinda d'Ampans, el Centre de Dia de Sant Salvador i el Centre Urpina d'Ampans. Mestres i altres treballadors escolars han estat vacunats a les escoles Pare Algué, Vall-daura, Joviat, Fedac i Muntanya del Drac. Fins ara les infermeres d'aquest CAP han vacunat unes 200 persones.