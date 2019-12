La federació de barris reclama a l'Ajuntament entomar "aquesta problemàtica com una prioritat absoluta"

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, que presideix Toni Erro, s'ha afegit a les entitats i institucions que han volgut condemar la nova agressió ocorreguda dilluns a Manresa. Reclama que l'Ajuntament entomi "aquesta problemàtica com una prioritat absoluta" i, tot i no assenyalar cap culpable del que ha passat, retreu que, tenint en compte els precedents (robatoris, agressions, augment de la inseguretat...) "algú hauria d'haver començat a prendre decisions importants".

"Si és que el got no havia vessat ja, la violació de dues joves que va tenir lloc el passat dilluns (9 de desembre 2019) a la tarda al carrer Hospital de la ciutat de Manresa, representa aquella gota que marca la diferència entre el que és intolerable, i allò que de totes totes ja resulta insuportable".

La federació vol "mostrar la nostra més enèrgica condemna als fets ocorreguts a la ciutat de Manresa aquest passat dilluns, alhora que desitgem que els responsables d'aquesta nova violació siguin posats a disposició de la justícia a la major brevetat possible, i que recaigui sobre les seves espatlles el pes de la llei".

Expressa "tot el nostre suport i proximitat a les víctimes d'aquest acte execrable, així com a les seves famílies en aquests moments difícils. Quedem a la seva disposició per a intentar ajudar, dins de les nostres possibilitats, amb qualsevol cosa que puguin necessitar".

"El violador ets tu! Així resa la tornada de la cançó que s'ha fet viral a tot el món, símbol de la lluita contra la violència de gènere. Una xacra que per més anys que passen, no aconseguim eradicar de les nostres societats. L'Ajuntament no és el culpable de la violació... No en són responsables tampoc la policia (que fan el que poden)... Ni, per suposat, NO en són responsables les joves que han estat víctimes d'uns monstres. Però ja fa un parell d'anys, com a mínim, que fins i tot amb una desconnexió total del carrer, només fent una lectura de les dades estadístiques (publicades a diaris) -augments de robatoris en domicilis, augment de delictes en general, augment dels robatoris amb força, augment de la inseguretat...- algú hauria d'haver començat a prendre decisions importants. La plantilla de la Policia Local està mancada de força efectius, la dels Mossos d'Esquadra tampoc està per festes, una ciutat amb milers de pisos buits que arrossega dèficits importants d'inversions en política d'habitatge, en urbanisme de gènere, en prevenció de la seguretat ciutadana..."

Demana "a l'alcalde de la ciutat de Manresa, i a totes i tots els seus regidors i regidores que entomin aquesta problemàtica com a una prioritat absoluta, i que prenguin consciència que cal fer més, molt més...tot el possible perquè un fet com aquest, com tants d'altres de condemnables que tenen lloc cada dia a la nostra estimada ciutat no tornin a passar. Si us plau!"