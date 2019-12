L'Ajuntament de Manresa presenta el pressupost més potent en una dècada

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, van presentar el pressupost de l'Ajuntament per al 2020, de 90,9 milions d'euros, el més elevat des del 2009, amb un volum d'inversió del 10,6 milions d'euros, la xifra més important des del 2010. Tot plegat configura el pressupost municipal més potent en una dècada.

Es dona la circumstància que que el salt pressupostari i d'inversió es produeix en el darrer document que Valentí Junyent aprovarà com alcalde i el primer com a regidor d'Hisenda.

Es tracta d'un pressupost un 4,3% superior a l'actual, de 87,2 milions d'euros. La diferència és de 3,7 milions d'euros que, segons va explicar l'alcalde i regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, permetrà que la institució tingui "més aire a l'hora d'afrontar actuacions, inversions i millores de serveis".

El pressupost preveu l'increment salarial compromès pel govern central per als treballadors de l'administració pública, del 2,5%. També un nou termini d'1,5 milions d'euros per pagar la sentència de la clatellada judicial per l'expropiació d'un solar de les Saleses.

Entre els paquets més grans hi ha 0,7 milions per a l'avinguda dels Països Catalans; 0,35 milions per al carrer del Balç; 0,25 per a l'enderroc de la Carpa del Riu i la urbanització de l'espai; 120.000 euros per a la urbanització del carrer Germà Isidre i 120.000 més per al passatge dels Predicadors; 1,25 milions per a manteniment de la via pública; 1,6 milions per a la finalització dels nous accessos del Museu Comarcal; 0,3 per a la renovació del tartan de l'estadi d'atletisme.