Manresa aplega 300 persones contra els dos nous casos d'agressió sexual

Una segona manifestació amb unes tres-centes persones, després de la del migdia que n'ha aplegat unes dues-centes, ha clamat aquest vespre davant l'Ajuntament de Manresa contra els dos nous casos d'agressió sexual a dues noies, una de les quals menor d'edat, comesos dilluns al vespre a la capital del Bages, presumptament per dos homes que ja han estat detinguts pels Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc al primer pis del número 15 del carrer Hospital, en un immoble ocupat fa anys.

En la protesta de la tarda s'ha llegit un comunicat i s'han mostrat pancartes del Comitè Feminista de Vaga Consell Municipal de la Dona i la Federació d'Associacions Veïns de Manresa.



Un nou cas en pocs mesos

A les 12 del migdia ha tingut lloc la primera de les dues concentracions. Durant l'acte, Sandra Pujol, del Consell Municipal de la Dona, ha llegit un comunicat de rebuig en el qual ha lamentat que, novament, Manresa hagi hagut d'acollir "una nova concentració de rebuig per un nou cas a la nostra ciutat en pocs mesos, en aquesta ocasió amb dues víctimes. Això ens ha de fer més conscients que les agressions masclistes són reals i passen ben a prop". Ha recordat que el passat 25 de novembre, en què es va escaure el Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, "el Consell Municipal de la Dona denunciava que les violències sexuals van a l'alça, i que no ho podem permetre. I avui ho reiterem: els únics culpables de les agressions sexuals són els agressors!"

El comunicat del consell ha denunciat el sistema patriarcal imperant, "basat en un sistema de relacions de poder que legitima i perpetua les desigualtat entre homes i dones". Ha reclamat, alhora, l'esforç de tothom per construir "una societat amb igualtat efectiva on la idea d'agredir i abusar una dona sigui inconcebible".

Ha volgut donar el seu suport a les noies agredides i al seu entorn, ha recordat que "no deixem ni deixarem de treballar contra les violències masclistes, siguin del tipus que siguin", i ha acabat la lectura amb la frase "Ens volem lliures i vives!".

No barrejar conceptes

Després de Pujol, ha intervingut l'alcalde de Manresa que, abans, ha atès els mitjans de comunicació concentrats a la plaça Major. Ha explicat que, de moment, l'única resposta de la Generalitat, a qui l'Ajuntament ha traslladat la seva preocupació pels fets ocorreguts i reincidents, ha estat que és important no barrejar l'escalada de les agressions amb l'increment a Manresa de persones arribades de fora , cosa que hi ha qui voldrà relacionar de manera interessada. No ha pogut concretar res més.

Ha destacat, quant al fet que dues agressions hagin tingut lloc al Centre Històric que, si bé és cert que s'hi concentri l'infrahabitatge i les ocupacions, "no seria just circumscriure-ho només al Centre Històric. És repetitiu però no és l'únic lloc on tenim aquesta problemàtica".



"Estem preocupats"



En el comunicat del consistori que ha llegit Junyent, ha condemant "les dues noves agressions sexuals a la nostra ciutat. Manresa és una ciutat de pau, de concòrdia, una ciutat justa, solidària i acollidora. Per això estem preocupats per aquesta xacra tan dolorosa, la violència contra les dones". Ha manifestat que "no estem disposats a tolerar aquesta mena d'agressions i, per això, una vegada més i de manera ferma i decidida volem mostrar el nostre compromís inequívoc i incondicional per erradicar aquesta problemàtica de la nostra ciutat".

Ha defensat la feina de l'Ajuntament i de la ciutat "a favor d'una societat igualitària. Per defensar i preservar els drets de les dones en un context social que encara avui, malauradament, és patriarcal i masclista. Reiterem que no podem acceptar cap tipus d'agressió i seguirem treballant per una Manresa justa, compromesa i feminista, i denunciarem qualsevol situació de violència, d'amenaces o de discriminació envers les dones".



Un tema proritari



Igual que havia fet el consell de la dona, ha posat l'Ajuntament a disposció de les persones agredides i les seves famílies, i ha remarcat el compromís "per lluitar contra aquestes xacres. Hi lluitarem de forma prioritària", des de la regidioria de Feminisme i LGTBI, la resta d'àrees implicades, serveis socials, seguretat ciutadana, habitatge i altres. Ha recordat que estan en contacte amb diverses conselleries de la Generalitat. "Demanem al Govern les mesures que siguin necessàries per afrontar aquesta problemàtica", ha manifestat.

Laura Martínez, presidenta de l'Institut Català de les Dones, i Rosa Codina, representant territorial de l'Institut Català de les Dones han participat en la concentració per donar suport a la ciutat. Junyent ha dit que amb la seva ajuda caldrà "millorar les actuacions en matèria de prevenció i atenció a les persones agredides".

A la concentració també hi ha assistit una nodrida representació dels grups municipals de l'Ajuntament de Manresa, així com membres de Manresa en Comú i la senadora Mirella Cortès, cap del grup d'ERC al Senat, entre d'altres.



L'Ajuntament trasllada la seva preocupació a la Generalitat

L'equip de govern municipal de Manresa s'ha posat en contacte amb els consellers d'Interior i de Treball, Benestar i Famílies de la Generalitat, així com la delegada del Govern a la Catalunya Central, per tal de compartir la informació sobre els fets i traslladar-los la preocupació de l'Ajuntament de Manresa.

El consistori els ha exposat la necessitat de treballar en mesures concretes en la línia d'eradicar «la xacra de la violència masclista», que està afectant de «manera especialment notòria» la ciutat. Igualment, l'Institut Català de la Dona s'ha posat a disposició del consistori per treballar mesures de prevenció de possibles nous casos.

Així mateix, l'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que farà les gestions oportunes per conèixer la situació del pis on van tenir lloc els fets i prendre les mesures que es considerin adients.