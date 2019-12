Althaia implanta per primera vegada una pròtesi feta a mida en 3D a l'òrbita de l'ull

La Fundació Althaia de Manresa ha implantat per primera vegada una pròtesi de titani personalitzada i feta a mida en 3D, en una intervenció quirúrgica a l'òrbita de l'ull. La intervenció ha estat un èxit, segons la fundació.

L'operació, que s'ha fet aquesta mateixa tardor, ha consistit en la col·locació d'una placa al terra de l'òrbita de l'ull d'un pacient que havia patit una fractura del que s'anomena terra de l'òrbita fa quatre anys. La terra de l'òrbita és la cavitat òssia que conté el globus ocular i els teixits que l'envolten. Va ser intervingut en el seu moment i li van col·locar una pròtesi estàndard. Però no va quedar prou ajustada i no es van poder solucionar els problemes de visió que patia el pacient.

Per aquest motiu els professionals d'Althaia van recórrer a la tecnologia 3D per donar una resposta personalitzada a aquest cas complex. Els professionals van fer un disseny virtual i una planificació de la intervenció quirúrgica. També van imprimir un model anatòmic exacte d'una part del crani del pacient que s'havia d'intervenir i la placa de substitució. D'aquesta manera van poder fer un entrenament abans de l'operació quirúrgica.

A més a més van dissenyar la nova pròtesi personalitzada, que es va imprimir a les instal·lacions de l'empresa Avinent a Santpedor. És la que es va implantar durant la intervenció. La preparació virtual va ser molt útil per superar tots els estadis de l'operació per col·locar la placa. També l'ús del 3D en aquest cas concret va reduir el temps de la intervenció quirúrgica. Això també va facilitar que el pacient tingués una recuperació més ràpida i menys complicacions.

La intervenció quirúrgica va anar a càrrec de la Unitat d'Òrbita, que està formada per professionals dels serveis de Maxil·lofacial i d'Oftalmologia. Han planificat conjuntament la intervenció amb l'ajuda de la tecnologia 3D.

La Fundació Althaia de Manresa té una aliança amb diverses empreses i institucions, principalment amb la bagenca Avinent, per avançar en la implantació de la tecnologia 3D com a suport als professionals sanitaris. No tan sols en el camp de les pròtesis personalitzades, com és aquest cas concret, sinó també en l'elaboració de models anatòmics amb textures el màxim de semblants a les humanes que poden servir per planificar intervencions quirúrgiques i per formar professionals.