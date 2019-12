Aquestes són les principals inversions de l'Ajuntament de Manresa per al 2020

L'Ajuntament de Manresa tindrà, per al 2020, 91 milions d'euros de pressupost, que serà el més elevat des del 2009, amb un volum d'inversió de 10,6 milions d'euros, la xifra més important des del 2010. Tot plegat configura el pressupost municipal més potent de la darrera dècada amb les urbanitzacions del carrer del Balç i de l'espai que ocupa la Carpa del Riu com a principals novetats.

Seran 360.000 euros per a la urbanització del carrer medieval del Balç, el 50% dels quals corresponen a un fons Feder, i que permetran actuar sobre la pavimentació i els serveis. 250.000 euros aniran a parar a l'enderroc de la discoteca Carpa del Riu i la urbanització d'aquest tram, «un cop ja no tinguem aquest edifici que ara mateix ens fa de tap i evita una bona connexió entre diferents espais en l'itinerari del passeig del Riu», va explicar Marc Aloy, primer tinent d'alcalde, que amb l'alcalde Valentí Junyent van presentar ahir el pressupost municipal que serà dut a aprovació al ple del 19 de desembre. Altres novetats són els 240.000 euros per urbanitzar el carrer Germà Isidre, a la Font dels Capellans, i el passatge dels Predicadors, o els 70.000 euros per habilitar un espai per al lleure dels gossos.

Hi ha inversions més importants econòmicament, però que donen continuïtat a projectes en marxa, com la reforma del Museu Comarcal, el pla de xoc a la via pública, la reforma del mercat Puigmercadal i la coberta de l'auditori de Sant Francesc, o que ja havien estat anunciades amb anterioritat, com és el cas de la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans o la renovació del tartan de l'estadi d'atletisme del Congost.

Amb un pressupost més potent el que s'aconsegueix és més marge per oferir millors serveis, manteniments més acurats i pagar un 2,5% més els treballadors públics.

Les xifres més destacades del nou pressupost

El pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2020 serà de 90.993.622 euros, xifra que representa un 4,34% més que l'any anterior, és a dir, 3.788.623 euros més que el 2019.