Un aspirant al premi Nobel i el desenvolupador d'una nova disciplina per explicar l'evolució d'éssers vius

El físic manresà de fama mundial Juan Ignacio Cirac és un dels principals experts en computació quàntica.

Vaticina que el primer ordinador quàntic que podrà realitzar càlculs que cap ordinador pot fer ara està per caure i que en una dècada hi haurà superordinadors quàntics en funcionament.

Aspirant al premi Nobel, demostra que funcionen lleis que s'han descobert a escales molt petites –la secció d'un cabell tallada en un milió de trossos, i el resultat tallat un milió de cops més. Reconeix que desconcerta que un element es pugui moure en dues direccions al mateix temps i que pugui ser en dos llocs simultàniament. Però al mateix temps aquestes qualitats permeten crear prototips d'ordinadors quàntics que ja s'han construït que acabaran substituint els actuals, i això obrirà la porta a la descoberta de nous materials, de nous fàrmacs i noves molècules que portaran el coneixement científic a fer un nou salt endavant.

Jordi Sardans és doctor en Ciències Biològiques, llicenciat en Farmàcia i Ciències Químiques, màster en Ecologia Terrestre i Anàlisi Química. És el desenvolupador d'una nova disciplina per explicar l'evolució d'éssers vius: l'Ecometabolòmica.

Un exemple: per què hi ha pins que no són colonitzats per la processionària? Si tinguéssim la resposta d'aquesta pregunta, s'obriria la porta a la vacuna contra la plaga. Per arribar a aquesta resposta, però, cal crear abans l'instrument científic per entendre a un nivell profund d'anàlisi metabòlica com interactua l'eruga i l'arbre. Aquest és el camp de l'Ecometabolòmica, la nova disciplina amb la qual està sorprenent investigadors de tot el planeta.

Les revistes científiques més importants del món han estat altaveu d'aquesta nova disciplina per entendre els ecosistemes i explicar que l'evolució de les espècies no és una conseqüència de l'atzar passant pel sedàs del temps, com va formular Darwin, sinó de l'empremta de l'adaptació metabòlica.