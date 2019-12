Dos investigadors de Manresa, Cirac i Sardans, entre els més influents del món

Dos investigadors manresans, Jordi Sardans i Juan Ignacio Cirac, han estat inclosos a la llista Highly Cited Researchers , que elabora el grup Web of Science. Es tracta d'un prestigiós rànquing que inclou els professionales de la ciència amb publicacions que es troben entre les més citades de l'últim any dintre de la seva especialitat .

La llista Highly Cited Researchers identifica els investigadors més influents en 21 especialitats científiques i és elaborada cada any per un equip expert en bibliometria pertanyent a l'Institute for Scientific Information del grup Web of Science.

L'edició del 2019 inclou un total de 6.217 científics de seixanta països.

Els que ingressen en aquest selecte club mundial són els que han signat un major nombre de Highly Cited Papers, és a dir, aquelles publicacions científiques que ocupen l'1 % més elevat en citacions per camp científic corresponent a la seva especialitat i any de publicació.

Dels 6.217 investigadors en centres de recerca i universitats, 116 pertanyen a l'Estat espanyol i, d'aquests, 44 són catalans. Cal tenir en compte que la llista no indica nacionalitat, sinó el centre on fan la seva recerca.

Manresa aporta dos d'aquests investigadors: l'expert en física quàntica Juan Ignacio Cirac i l'investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) Jordi Sardans.

Els investigadors altament citats treballen, com s'ha dit, en seixanta països diferents, però el 85% es concentra en institucions de 10 països i el 72% en els cinc primers. Això mostra fins a quin punt hi ha una alta concentració de talent en molt pocs països.

El país més representat són els Estats Units, amb 2.737 investigadors –el 44% del total.

El segueixen a molta distància la Xina, amb 636, i el Regne Unit, amb 516. La resta dels deu primers llocs corresponen, per aquest ordre, a Alemanya, Austràlia, Canadà, Holanda, França, Suïssa i Espanya.

Per centres, la Universitat de Harvard ocupa el primer lloc.