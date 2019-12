La Fira de Santa Llúcia celebra 15 anys convertida en un dels actes més esperats de Nadal

L'any 2004, ara fa quinze anys, la mainada, mares i pares del Casal de la Seu van organitzar la primera Fira de Santa Llúcia. Aquella primera edició va ser molt modesta i tenia per objectiu acompanyar la tradicional encesa de ciris que es fa cada any amb motiu de la festivitat de Santa Llúcia al claustre de la basílica de la Seu.

Quinze anys després, la fira ha anat creixent i s'ha convertit en una de les activitats nadalenques més esperades pels manresans i visitants. Avui, es preveu que hi hagi una vintena de parades a la Baixada de la Seu, on se celebrarà la fira entre les 10 del matí i les 9 del vespre, que s'ampliaran a una quarantena dissabte (de 10 a 2/4 de 10 del vespre) i diumenge (de 10 a 2/4 de 9 del vespre), a la plaça Major. Els productes que s'hi podran trobar són els típics d'aquestes dates: torrons, joguines, decoració, tions, arbres de Nadal, pessebres, figures, assortiments de coques i gormanderies...

El creixement de la fira també ha comportat un canvi pel que fa l'organització. El que va començar com una activitat social és ara una activitat de ciutat i la gestió ha passat a mans de l'Ajuntament a través de la regidoria de Comerç, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i els Amics de la Fira de Santa Llúcia. A banda, no hi ha mancat la implicació dels comerciants del Centre Històric i els diferents regidors i tècnics del consistori.



Un tió d'aniversari sobre rodes



El cap de setmana hi haurà el monumental tió solidari amb La Marató de TV3, que les darreres festes van fer cagar uns 1.200 infants, i un tió sobre rodes, muntat en un Seat 600, que passejarà per la ciutat per celebrar els 15 anys de la fira. També hi haurà el carrilet turístic fins al nucli antic, que funcionarà entre les 10 i les 2 del migdia i 2/4 de 5 de la tarda i 2/4 de 9 del vespre els dos dies. Hi haurà actuacions dels capgrossos del Lluquet i el Rovelló; pastorets perduts del Pessebre amb els farsants d'Arreu i d'Enlloc (demà a la tarda) i actuacions itinerants de teatre. Demà, a les 11, s'ha programat una visita turística solidària amb La Marató de TV3. A les 6 es farà una exhibició de hip-hop de l'escola Julieta Soler; a 2/4 de 7, una actuació del grup infantil i juvenil del Grup de Dansa Cor de Catalunya; i a 2/4 de 8 del vepre, un concert de Nadal amb l'alumnat de Voice Up. Diumenge, a 2/4 d'1 del migdia, ballarà el Grup de Dansa Cor de Catalunya. I a les 6 hi haurà un espectacle de tancament amb Manel Justícia, seguit de xocolatada popular.



L'Avantpessebre del Balç



Coincidint amb la Fira de Santa Llúcia, demà i diumenge hi haurà l'Avantpessebre Vivent del Carrer del Balç, que tindrà lloc en funcions cada 15 minuts entre 2/4 de 6 de la tarda i 2/4 de 9 del vespre. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació Teatral El Teló i la Fundació Turisme i Fires de Manresa i té la particularitat que s'ambienta en les escenes bíbliques que van tenir lloc abans del naixement de Jesús. Els preus varien en funció de les edats dels espectadors.