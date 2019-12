Manresa guanya el carrer Pilar Bertran, on el Mercadona té previst obrir dilluns

Manresa va guanyar ahir un nou carrer. És el Pilar Bertran Vallès, al barri de la Sagrada Família. És el nom de la primera bibliotecària que va tenir Manresa, l'any 1928. Dona continuïtat al carrer de Sant Maurici, i connecta la car-retera del Pont de Vilomara amb el carrer de Sant Cristòfol. Ja s'ha obert a la circulació de vehicles i als vianants. La cruïlla es regula amb nous semàfors. També és on Mercadona ha construït un nou supermercat que té previst obrir dilluns vinent i que comportarà el tancament del de la carretera de Vic amb arquitecte Gaudí.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy; el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López; i la presidenta de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, Marina Hosta, van fer ahir un passeig pel nou carrer. És d'un sol carril i de sentit únic en direcció al Sant Cristòfol. Els treballs de pavimentació van acabar fa temps, però es va creure convenient no obrir-lo al trànsit fins que no s'haguessin acabat les obres del nou Mercadona i també els treballs d'instal·lació semafòrica.

La urbanització ha deixat un carrer nou de 180 metres de llargada que en el futur, no se sap quan, ha de continuar fins a connectar amb l'avinguda dels Països Catalans que s'ha de començar a fer l'any vinent, el que el convertirà en un gran passeig. A una banda, a l'esquerra en direcció a Sant Cristòfol, hi ha una vorera ampla de cinc metres. A la dreta, on hi ha l'escola Ítaca, ha quedat per urbanitzar.

L'actuació també ha inclòs un nou passatge que uneix el carrer Gaudí, al final dels habitatges de la Sagrada Família, amb el nou vial a través d'unes escales i una rampa. El projecte ha inclòs a petició dels veïns el trasllat de la font feta amb peces de trencadís.

La presidenta de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, Marina Hosta, va mostrar satisfacció perquè el barri guanya un nou carrer, i disgust pel fet que hi hagi un supermercat que pot anar en detriment del comerç de barri. Però també va expressar motius de preocupació per la mobilitat a la zona i, sobretot, el volum de trànsit que suporta el carrer de Sant Cristòfol. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va assegurar que el cas s'analitzarà al nou pla de mobilitat, i que la futura avinguda dels Països Catalans hauria de permetre descongestionar la circulació a tota la zona.

Mercadona obrirà el nou supermercat dilluns vinent. Fa 1.700 metres quadrats i té dues plantes d'aparcament subterrànies amb una capacitat per a més de 160 vehicles. Ahir encara hi havia moviment a tot l'entorn de l'equipament comercial per acabar els darrers detalls, però a l'interior ja hi havia postades plenes d'articles i els llums de Nadal.