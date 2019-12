Manresa tindrà un grup de dol per a infants

Manresa tindrà un grup de dol per acompanyar infants i adolescents que hagin perdut una persona estimada. El farà possible el Premi Simeó Selga del Rotary Club de Manresa-Bages, la 18a edició del qual ha guanyat el Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central.

El lliurament del premi tindrà lloc el diumenge 12 de gener vinent en el decurs de la Gala Simeó Selga, que se celebrarà al teatre Kursaal a les 6 de la tarda.

El Premi Simeó Selga el convoca el Rotary Club de Manresa-Bages per fer realitat projectes d'interès social impulsats per entitats i associacions de la comarca. La 18a edició ha tingut la participació de deu entitats i associacions. A més a més del projecte guanyador, hi ha hagut dues propostes socials, presentades per Creu Roja i la residència d'avis del barri de la Sagrada Família de Manresa; tres projectes vinculats al sector de la salut, presentats per Arans, l'Associació Asperger-TEA de la Catalunya Central i Manresa + Gran; dos projectes culturals, del teatre Els Carlins i els Tallers Musicals d'Avinyó; un d'esports, de la Fundació privada Foment del Bàsquet; i un del sector mediambiental, presentat per l'ADF Pla de Bages. El jurat, integrat per representants de diferents institucions del territori, es va reunir dimarts davant de notari per fer les deliberacions i emetre el veredicte.

El premi estarà dotat amb els beneficis que es generin en la Gala Simeó Selga del dia 12, que el Rotary Club de Manresa-Bages organitza amb l'Ajuntament de Manresa. Serà la segona gala en homenatge al pediatre i activista manresà Simeó Selga. La primera es va celebrar el gener passat com a relleu del Concert de Reis.

Gràcies a aquest premi en edicions anteriors han fet realitat els seus projectes l'Associació de Lluita Contra el Càncer de Manresa, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages, el CB i Unió Manresana, l'Associació Misteriosa Llum, l'ONG Arc de la Solidaritat, la Residència de Navarcles, els Tallers Musicals d'Avinyó, la plataforma d'aliments de Manresa, l'Associació Síndrome d'Asperger de la Catalunya Central, l'Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords–ARANS, la Comunitat de Sant Egidi, Els Carlins, Ampans, #Invulnerables, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès, en dues ocasions, i la residència del barri de la Sagrada Família de Manresa.