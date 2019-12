El vent trasllada l'encesa de ciris de Santa Llúcia del claustre a l'interior de la Seu

A claustre de la basílica de la Seu de Manresa habitualment ja hi fa vent. És on cada any se celebra l'encesa de ciris coincidint amb Santa Llúcia. Avui al vespre s'hi ha afegit un plus de ventada que ha fet que les persones que han volgut seguir aquesta tradició hagin optat per portar els ciris a l'interior del temple, als laterals de la nau, on ja n'hi ha habitualment. També n'hi havia al claustre, però molts menys del que és habitual, damunt del llit de sorra preparat per a l'ocasió i a les obertures de les gruixudes finestres de pedra de la paret que hi dona, amuntegades per evitar que el vent les tombés. Una decisió que, igual que la de fer l'encesa a l'interior de la basílica, ha fet posar les mans al cap a algun dels assistents.

Responsables de la basílica han assegurat que, com es fa cada any, es deixaria als feligresos fins a 2/4 de 9 del vespre per fer les seves ofrenes i a aquesta hora es procediria a apagar les llànties per evitar ensurts.

L'any 2012 el poc control de l'encesa de ciris al claustre, que es van deixar cremant tota la nit, va generar un gran incendi en aquest espai del temple que el va deixar socarrimat de dalt a baix. Va fer falta la intervenció dels bombers i, a posteriori, fer-hi obres i rehabilitar el sepulcre del Canonge Mulet. Situada en un arcosoli just al costat d'on hi havia les espelmes, aquesta valuosa obra realitzada per Josep Sunyer (s.XVIII) va quedar literalment desfeta.

El cost de tot plegat es va estimar en més de 200.000 euros. Un cop restaurada, la peça barroca va quedar exposada a l'interior del temple, a la capella més propera al baptisteri, on es pot veure actualment.

Pel que fa a l'ofrena de l'any següent al desastre, enlloc de fer-la al passadís on estava el sepulcre, es va traslladar a un altre que semblava que quedava més arraulit. A banda, des d'aleshores es prepara el terra amb un llit de sorra per tal que els ciris no es tombin. Avui, però, feia tant vent que era impossible mantenir-los dempeus. Alguns ciutadans han volgut curar-se amb salut i fer l'ofrena a l'interior, on pels volts de les 8 del vespre hi havia una estesa de ciris al terra. N'hi ha que s'han queixat que no s'informés amb cap cartell que es podia fer l'ofrena a l'interior i no al claustre, on també hi ha qui l'ha fet, a risc que el seu ciri s'apagués per efecte del vent, o que es tombés...

Que tot plegat quedi en una anècdota és el millor que pot passar.